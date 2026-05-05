Эксперт оценил практику «вышагивания» проблем

Дарья Кожевникова заявила НСН, что любые негативные мысли надо превращать в физическую активность, так как с дофамином легче решить проблемы.

Чтобы эффективнее справляться с тревожностью, нужно поменьше «мусолить» проблемы и перенаправлять энергию в спорт. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Психолог Елена Соловьёва рекомендовала людям с тревожным расстройством заниматься спортом три-четыре раза в неделю. Об этом она заявила в эфире «Говорит Москва». Эксперт отметила, что в организме всегда много адреналина и кортизола, так что эти избытки надо где-то выжигать. Кожевникова рассказала, как это работает.

«Вся тревожность очень хорошо снимается либо тренировкой в зале, либо танцами, либо хорошей динамичной прогулкой. В фильме "О чем говорят мужчины" в одной из серий у героя Александра была стрессовая ситуация, и тогда они пошли вокруг Садового кольца, чтобы "вышагать" проблему. Таким образом нужно фокус внимания перенести на активную деятельность. Чем больше мы "обсасываем" ситуацию с разных сторон, тем больше погружаемся в проблему. А чем больше мы занимаемся активностью, тем больше у нас улучшается эмоциональное и физическое состояние. А главное, снижается кортизол. Когда человек идет в зал, он понимает, что на самом деле может все. И когда дофаминовое состояние начинает преобладать, человек справляется со стрессом значительно эффективнее», — рассказала она.

При этом Кожевникова посоветовала избегать жестких числовых требований к себе в вопросах занятия спортом и напомнила о цитате главы Tesla Илона Маска.

«Надо поменьше дедлайнов в голове. Они расшатывают нервную систему. Дисциплина с четким планированием — это хорошо, но не надо себе ставить ограничения, например, пройти не менее 10 тысяч шагов. Лучше пройти сейчас девять тысяч шагов, но пройти, нежели не идти вообще. Как говорил Илон Маск: "Лучше неверный шаг сегодня, чем идеальный через месяц"», — подытожила она.

