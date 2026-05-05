Психолог объяснил, как распознать абьюзивного партнера

Абьюзивные отношения давно перестали быть редкостью. Однако немногим удается распознать тревожные сигналы в начале общения, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

«Такое поведение называют love bombing. Проблема в том, что для формирования реальной близости требуется время. Когда эмоции возникают мгновенно и подаются как нечто грандиозное, речь чаще идет о попытке быстро вовлечь и привязать. За этим нередко следует смена поведения, где на место восторга приходит контроль», — отметила специалист.

Еще один сигнал — нарушение личных границ. Партнер может настаивать проводить до дома, зайти в гости или узнать детали личной жизни, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Алексеева также рекомендует обратить внимание, не обесценивает ли человек поступки или слова партнера. По словам психолога, резкие слова могут преподноситься под видом шутки или нежности.

Эксперт подчеркнула, что здоровые отношения всегда строятся между двумя взрослыми людьми, каждый из которых может иметь собственное мнение и границы.

