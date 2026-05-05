Названа одна из главных причин ухудшения памяти

Врач-нутрициолог маркетплейса Fitomarket Марина Иванова рассказала, из-за чего могут возникать рассеянность, ощущение тумана в голове, ухудшение памяти и концентрации внимания. Причину этих проблем она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Иванова объяснила, что память может ухудшаться из-за постоянного стресса. Все дело в том, что он повышает уровень гормона стресса кортизола, а это негативно влияет на способность человека к запоминанию и обучению. По ее словам, исследования показывают: длительное повышение уровня кортизола может сопровождаться изменениями в гиппокампе — области мозга, критически важной для формирования новых воспоминаний.

«Кортизол в малых дозах мобилизует организм, но при хроническом повышении нарушает работу центра памяти в мозге и подавляет активность префронтальной коры, отвечающей за рациональное мышление и контроль импульсов. При этом реактивность зоны страха и тревоги в мозге усиливается. В итоге человеку становится сложнее сосредоточиться, принимать решения и контролировать эмоции», — отметила Иванова.

Кроме того, по словам нутрициолога, стресс почти всегда сопровождается плохим сном, что не дает мозгу полноценно восстанавливаться, а именно во время глубокого сна происходит выведение продуктов метаболизма и токсинов из мозговой ткани. В итоге образуется замкнутый круг: стресс нарушает сон, а недосып усиливает стресс и снижает концентрацию, добавила врач.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. По его словам, прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации.