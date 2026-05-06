Психотерапевт назвала простой способ стать счастливее

Уборка помогает улучшить ментальное и физическое самочувствие за счет выработки эндорфинов и дофамина, а регулярная бытовая активность поддерживает память и способность концентрироваться.

Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По словам врача, физическая нагрузка при уборке снижает тревогу и напряжение после стресса, а порядок в доме понижает уровень кортизола.

Крашкина отметила, что захламленность пространства повышает гормон стресса, особенно у людей, воспринимающих уборку как свою ответственность. Психотерапевт добавила, что дает ощутимое чувство контроля в периоды неопределенности, поддерживает самооценку и повышает субъективное чувство устойчивости перед сложными жизненными обстоятельствами.