Психотерапевт назвала простой способ стать счастливее

Психотерапевт назвала простой способ стать здоровее и счастливее
Уборка помогает улучшить ментальное и физическое самочувствие за счет выработки эндорфинов и дофамина, а регулярная бытовая активность поддерживает память и способность концентрироваться.
Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
По словам врача, физическая нагрузка при уборке снижает тревогу и напряжение после стресса, а порядок в доме понижает уровень кортизола.
Крашкина отметила, что захламленность пространства повышает гормон стресса, особенно у людей, воспринимающих уборку как свою ответственность. Психотерапевт добавила, что дает ощутимое чувство контроля в периоды неопределенности, поддерживает самооценку и повышает субъективное чувство устойчивости перед сложными жизненными обстоятельствами.