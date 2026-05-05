Психиатр назвал признак хронического стресса

Обычный повседневный стресс — это кратковременная мобилизация организма, после которой наступает расслабление, в то время как при хроническом стрессе тело перестаёт возвращаться в режим покоя. Об этом в беседе с RT рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

«С точки зрения физиологии это (хронический стресс. — RT) сбой в цепи «кортизол — восстановление». Организм перестаёт возвращаться в базовый режим покоя. Клетки переходят на аварийный метаболизм, надпочечники истощаются до состояния «уставших, но взвинченных», — пояснил эксперт.

По его словам, главные симптомы — не раздражение на пробки или плохой сон перед дедлайном, а эмоциональная анестезия и утрата спонтанной радости.

«Хронический стресс — это когда вы больше не живёте в мире чувств, а существуете в мире функций... Обычный стресс после отпуска лечит, хронический — убивает даже возможность расслабиться. Вы становитесь аллергиком на покой», — подчеркнул специалист.

Собеседник RT отметил, что хронический стресс нельзя победить оружием стресса.

«Это единственная болезнь, которая лечится не борьбой, а капитуляцией... Биологически нам необходимо состояние «ничегонеделания», активация парасимпатической нервной системы. Без этого мы погибаем», — объяснил психиатр.

Чтобы справиться с хроническим стрессом, следует начать с радикального разрешения быть «неудобным и бесполезным»: разрешить себе не ответить на звонок, пропустить тренировку, съесть пиццу без угрызений совести, продолжил эксперт.

«Хронический стресс — это крик вашей души о том, что вы предали свою внутреннюю «экосистему» ради успешного фасада. Как я сказал одному своему пациенту, потерявшему вкус к жизни: "Вы не устали, вы исчезаете. И вам нужно заново учиться не работать, а дышать"», — заключил Кульгавчук.

