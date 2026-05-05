Специалист ответил, страсть к чему сигнализирует о расстройстве личности

В СМИ обсуждают обладателей "богатых лиц" – тех, кто чрезмерно увлекается косметологическими процедурами. О чем говорит постоянное желание "улучшить" себя и как это сказывается на внешности, разбиралась Москва 24.

© М24

Тренд на «богатое лицо»

Тренд на создание "богатого лица" все чаще заметен в обществе, отметила писатель Эми Оделл в своей статье в The New York Times. Для такой внешности характерна чрезмерно натянутая кожа, а также увеличенные с помощью филлеров, имплантатов или жировой ткани черты, из-за чего теряется способность к "живой" мимике.

Оделл заявила, что если раньше подобные образы встречались в научно-фантастических антиутопиях, где таким образом показывали элиту, то теперь богатые люди следуют подобной тенденции в реальной жизни. Процедуры нужны им не только для того, чтобы выглядеть лучше: речь идет об особом виде заботы о себе, символизирующем крайнее богатство и принадлежность к избранным, живущим по другим правилам. Среди популярных процедур – "глобальное омоложение лица" стоимостью от 150 до 300 тысяч долларов.

Тем не менее массовый потребитель тоже хочет следовать такому пути. Например, миллениалы, которые жалуются на недоступность жилья, тратят при этом деньги на внешность. Согласно опубликованной статье, в 2025 году ринопластика, подтяжка лица и блефаропластика стали тремя самыми популярными процедурами, а общее число операций на лице выросло на 19%.

Автор добавила, что ранее пластическая хирургия нередко была объектом насмешек, однако теперь это еще один способ стать популярным. Например, телеперсона Крис Дженнер как раз оказалась "вирусной" благодаря проведенным косметическим процедурам. Социальные сети тоже не остались в стороне, ускорив нормализацию таких манипуляций красоты. В доказательство слов Оделл привела историю пластического хирурга, который рассказывал, что пациенты-зумеры нередко делают селфи на приемах, "как будто это концерт", сообщая подписчикам обо всех манипуляциях.

Сужение мышления

Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова рассказала Москве 24, что в тренде на "богатое лицо" присутствует психологический момент, поскольку пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха. Такие клиенты очень боятся потерять красоту, привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст.

«Они, как правило, диктуют свои условия: не слушают рекомендации специалистов, потому что самостоятельно изучили интересующие их темы, поддались маркетингу. Когда им говорят: "Вам это не нужно", "вам это рано" или "слишком много процедур для вас", то они протестуют», – объяснила эксперт.

При этом, когда кожу слишком перегружают, без разбора пробуют что-то новое, есть риск получить обратный эффект.

«Дело в том, что многие процедуры нацелены на регенерацию и восстановление. Однако, если кожу слишком истязать, испытывать ее, механизм работает неправильно, эффект омоложения не наступает. Плюс многое зависит от выбора процедур. Есть методики, например, инъекционные, которые при наличии гиалуроновой кислоты в коже способны поменять кровоток и вызвать лимфостаз. В таком случае лицо может выглядеть отекшим, есть риск появления расширенных сосудов, особенно если процедуры проводят в большом количестве, поэтому эстетики не будет, состояние кожи ухудшится».

Эксперт добавила, что также могут образоваться рубцы и сформироваться пигментация.

«Кроме того, есть методики, которые влияют не только на кожу, но и на подлежащие структуры – например, подкожный жир и связочный аппарат. Все это нацелено на то, чтобы лицо выглядело ровным и молодым. Но если слишком сильно убрать подкожный жир, лицо "провиснет" и не будет выглядеть молодым и подтянутым. Это может быть связано с тем, что параметры воздействия на аппарате были выбраны слишком агрессивно, пациент получит обратный эффект», – предупредила косметолог.

Также наблюдается тенденция, когда клиент еще не успел пройти реабилитацию после процедуры, но снова приходит что-то улучшить. Плюс пациенты зачастую не готовы к тому, что нужно обследоваться, закрыть какие-либо дефициты для того, чтобы кожа выдавала "вау-эффект". Они просто хотят сделать все максимально быстро, указала Котова.

В свою очередь, врач-психиатр Надежда Соловьева в беседе с Москвой 24 отметила, что тренд на "богатые лица" может говорить как о модной тенденции, так и о стремлении соответствовать неким нормам.

«Часто желание перекроить себя указывает на неуверенность, из-за которой человек "подгоняет" себя под некий совершенный образ, который диктуется средой, где хочется быть признанным и принятым. Происходит идентификация себя в рамках некого идеала. С точки зрения психиатрии это может быть личностным расстройством. Ему предрасположены неустойчивые люди, подверженные внешним воздействиям, а также те, у кого зависимый тип личности или истеричный (конверсионный)», – рассказала психиатр.

Также на сильное желание "перекроить" себя может повлиять шизофренический процесс, но такое происходит не всегда. В основном следование подобным тенденциям чаще наблюдается при расстройствах личности (психопатии). Поэтому тем, кто хочет следовать тенденции по улучшению себя, лучше обратиться к специалисту и пройти хотя бы разовую консультацию психиатра, но в целом нужна постоянная работа с психологом или психотерапевтом.

«Что касается тенденции с "богатыми лицами", то нужно перестать гнаться за трендами и повышать самооценку. Важно иметь представление о том, что красиво на сегодняшний день или было ранее, а также понимание: тенденции носят временный характер. Если раньше были в моде брови "ниточкой", сейчас тренды совершенно другие. То же касается и бюста, который утягивали в 1920-е годы».

Эксперт добавила, что мода изменчива – это ее функция, помогающая личности развиваться.

«Однако пациенты, зациклившиеся на "богатых лицах", застопорились в одной точке и пытаются сделать себе все больше операций. В многообразии моды, тенденций они сфокусировались на чем-то одном и игнорируют другие факторы. Это говорит о сужении мышления, что бывает при расстройствах личности. Самый яркий пример – когда кто-то влюблен, уменьшаются все рамки, происходит фиксация на одном человеке, он представляется в выгодном свете. А при расстройствах личности, которые побуждают делать много пластических операций, такой процесс – особенность восприятия окружающего мира», – рассказала психиатр.

Все внешние изменения не помогут человеку полюбить себя. Чтобы сделать это, сначала нужно принять свою внешность и работать над собой внутренне. Если человек не готов меняться, ни один специалист не поможет ему стать лучше, заключила Соловьева.