Что делать, если подруга с вами тайно конкурирует

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что ваша лучшая подруга вдруг начинает делать то же самое, что и вы? Покупает похожую вещь, записывается на те же курсы или, кажется, копирует ваши идеи? А может, вы сами чувствуете лёгкий укол зависти, когда видите её новые достижения?

Тихая конкуренция между близкими подругами — явление гораздо более распространенное, чем принято считать. Она редко обсуждается вслух, но исподволь разрушает доверие и тёплые отношения. Психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объясняет, откуда берутся эти соревновательные нотки и как не застрять в гонке, которая не приносит счастья.

Откуда ноги растут

Чтобы понять, почему мы конкурируем с подругами, нужно заглянуть в детство. По словам эксперта, корень проблемы — так называемая сиблинговая ревность (соревновательные отношения между братьями и сестрами).

«Начинается все в детстве. Один сиблинг приходит в семью раньше другого и получает всю любовь и внимание родителей. Когда рождаются младшие, родители больше энергии вкладывают в них — ведь это естественно, что младенцы занимают больше времени и сил. Старшему кажется, будто его не любят, не замечают, не ценят. Тогда нужно как-то выделиться, получить похвалу, привлечь внимание — через успехи или капризы, нарушение правил», — объясняет психолог.

Эта модель поведения закрепляется и переносится во взрослую жизнь. Мы бессознательно переносим «соревнование за любовь и внимание» на отношения с подругами, коллегами, даже партнерами. При этом не совсем очевидно, что мы делим и зачем? Дружба ведь — дело добровольное. В ее основе лежат поддержка, эмпатия, общие интересы. Зачем же вносить туда дух соперничества?

«Не нравится — не дружи. Конкуренция — это всегда сравнение, тайная зависть, стремление примерить на себя чужое платье, заглянуть в чужую тарелку, выделиться на фоне, стать не хуже, такой же, лучше...» — говорит специалист.

Часто конкуренция начинается не со злого умысла, а с неуверенности в себе. Одна из подруг еще не «окрепла в своей идентичности».

«Бывает так, что одна из девушек еще не окрепла в своей идентичности. Стиль жизни подруги кажется успешным, желаемым, интересным. Хочется стать как она, чтобы овладеть такой же суперсилой... И вот тут-то и кроется подвох», — предупреждает психолог.

Как это выглядит в реальной жизни: «эффект повторюшки»

На бытовом уровне скрытая конкуренция проявляется очень узнаваемо: «Я купила — она себе такое же», «Я запланировала отпуск — она тоже захотела туда же», «Я с парнем переписываюсь — она ему зачем-то написала», «Я решила повысить квалификацию, и встретила подругу на этих же курсах». И все бы ничего, если бы это шло от искреннего интереса. Но часто за этим стоит тревога: «А вдруг она станет лучше меня? Что, если я отстану?»

Главная жертва конкуренции — вы сами

Психолог подчеркивает, что в этой гонке проигрывают обе стороны, но больше всего — та, которая «догоняет»:

«Ничего плохого в том, что подружка стремится стать лучше, развивается, нет. Но самой подружке, которая все время хочет то же самое, что и ее приятельница, зачем все как у других? Ей ведь нужно что-то, что лучше для нее. А выбирая, как подружка, она принимает на себя выбор других, не ориентируясь на себя».

Жизнь — как шведский стол. Можно взять что угодно, но все сразу в одного человека не уместится. Выбирая не свое, вы не даете себе шанса прожить свою жизнь, понять свои подлинные нужды, раскрыть свои таланты, обрести свое счастье.

А что с той, с кем соревнуются?

Конкуренция вредна не только «повторюшке», но и «заводиле». Осознание, что кто-то наступает на пятки, подстегивает, создает ажиотаж. Но здесь происходит опасный сдвиг.

«Так происходит сдвиг мотива с цели на средство, ведь сама цель обесценивается, важнее становится первой добежать».

Вы перестаете радоваться тому, что делаете. Главным становится — быть впереди, доказать, что вы лучше. Это путь к внутренней пустоте и выгоранию.

Единственный способ сохранить себя

Что же делать, если вы заметили, что вас затягивает в эту гонку, или чувствуете, что подруга с вами соревнуется?

«В этой ситуации самый верный способ сохранить себя — выйти из гонки, дружить на основе взаимодополнения и всегда во всех ситуациях оставаться собой», — резюмирует Екатерина Макарова.

Попробуйте искренне порадоваться успехам подруги. Поддержите ее. И займитесь тем, что интересно именно вам, без оглядки на других. Когда вы уверены в своей ценности, чужие достижения перестают казаться угрозой. А настоящая дружба, основанная на взаимном обогащении, а не на сравнении, становится только крепче.