Как перестать испытывать чувство вины из-за длинных выходных

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», почему длинные выходные вызывают тревогу. Врач отметила, что они нарушают циркадные ритмы, внутренние биочасы, регулирующие циклы сна и бодрствования.

Мозг теряет внешние «якоря»: фиксированный подъём, рабочие дедлайны — и переходит в режим неопределённости. Растёт кортизол, гормон стресса, снижается дофамин, отвечающий за мотивацию — отсюда тревога, апатия, «туман» в голове. Это не лень, а физиологическая адаптация: при избытке свободного времени без структуры психика включает «режим энергосбережения», чтобы не тратить ресурсы на постоянный выбор.