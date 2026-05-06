Правда ли, что психика молодежи становится все слабее

Клинический психолог Артём Ступак рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», правда ли, что психика молодёжи становится всё слабее. Он подчеркнул, что никакой нейробиологической деградации за одно-два поколения не произошло. Мозг и психика 20-летнего человека в 2026 году устроены ровно так же, как и 20-летнего в 1996-м. А вот что не миф, так это изменение среды. Психика не стала слабее. Изменились нагрузки, изменились требования, изменился сам характер и природа стресса.

«Не было слов «выгорание», «панические атаки», «тревожное расстройство». Да и не было культуры ценности самого себя. Был один универсальный рецепт на все жизненные сложности: просто «соберись», «терпи», «не ной». Люди страдали ровно так же, но просто молча. И платили за это психосоматикой, алкоголизмом, ранними инфарктами и разрушенными семьями, внутри которых никто никогда не говорил о чувствах», — сказал эксперт.

В центре человеческой жизни было коллективное сознание. Ради общей цели надо преодолевать трудности, а значит, терпеть и ни в коем случае не подвести общество, коллектив и семью. А твои личные эмоции и чувства вторичны.