Психолог объяснил интерес к тру-крайму неполноценностью

Людям нужен способ отыграться на известных и успешных, заявил НСН Александр Конфисахор.

© Unsplash

Желание увидеть судебные подробности в мельчайших деталях — это проявление комплекса неполноценности человека. А особенно интересны скандалы с участием публичных личностей, рассказал доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор в беседе с НСН.

В России набрал популярность судебный туризм. Россияне ходят на открытые заседания в качестве слушателей, для этого не требуется быть стороной дела или иметь специальный статус. Большинство делает это ради эмоционального коротания времени, а такое хобби увлекает, создавая чувство локального сериала, доступного только тебе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Конфисахора не удивил этот тренд.

«Люди нашли для себя что-то, где они могут почувствовать свою значимость. Каких-то однозначных проблем в таком увлечении нет, но есть ощущения от дегустации чего-то такого запретного, горяченького. Оно может стать чем-то вроде наркотика, когда захочется снова участвовать в таких делах хотя бы со стороны. Человеку потребуется больше неадекватных подробностей, какого-то грязного белья, так называемого тру-крайма. Еще лучше, если скандал будет связан с публичными и известными личностями. Это для многих доставляет большое удовольствие. Не буду огульно говорить, но это часто является признаком комплекса неполноценности у человека, способом почувствовать какое-то свое превосходство над успешными и талантливыми людьми, возможностью их принизить. Но это человеческая природа, в которой есть зависть, лень и тщеславие», — подчеркнул он.

Ранее руководитель редакции группы компаний «Литрес», член жюри премии «Русский Детектив» 2025 и 2026 года Анна Данилина объяснила НСН, почему россияне предпочитают детективы по реальным судебным делам.