Стало известно, что искажает ощущение времени в воспоминаниях

Исследование нейробиологов, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что дофамин может влиять на то, как мозг воспринимает длительность событий в воспоминаниях. Речь не о «реальном» течении времени, а о том, как оно затем реконструируется в памяти.

Почему одни события кажутся длиннее других

Психологи давно заметили: одни эпизоды в памяти ощущаются растянутыми, другие — сжатыми. Новые данные указывают на возможный механизм этого эффекта. В начале нового события активируется дофаминовая система мозга, и именно этот момент может «разбивать» поток опыта на отдельные фрагменты.

Как объясняет первый автор работы Эрин Морроу:

«Дофаминовая система в нашем мозге также сильно реагирует на новизну и изменения. Мы обнаружили, что активация дофаминовой системы в начале нового события, вероятно, является одним из способов, с помощью которых наш мозг сегментирует переживания на запоминающиеся эпизоды».

Эксперимент с «границами событий»

В исследовании участвовали 32 добровольца, которые проходили МРТ-сканирование. Им показывали изображения и одновременно воспроизводили звуки в одно ухо. Через несколько повторов звук менялся — по тональности и стороне. Это создавало ощущение перехода между «событиями».

В момент таких изменений активировалась вентральная область покрышки мозга — зона, связанная с выработкой дофамина. Чем сильнее была активация, тем чаще участники позже говорили, что между изображениями прошло больше времени, хотя на самом деле интервалы были одинаковыми.

Исследователи также заметили связь с частотой моргания, которая в ряде работ рассматривается как косвенный индикатор дофаминовой активности.

Память не фиксирует время точно

Профессор психологии, соавтор исследования Дэвид Клеветт поясняет:

«Время часто рассматривается как физическое измерение. Но в психологии время не является чем-то фиксированным. Это то, что мозг конструирует и формирует под влиянием опыта».

По его словам, мозг как бы вставляет «разделители» в поток событий, чтобы упорядочить их для запоминания.

Зачем мозг искажает время

Авторы подчеркивают, что речь не об ошибке системы, а о функциональном механизме. Память не обязана быть точной копией прошлого.

«Цель памяти не всегда состоит в том, чтобы полностью точно воссоздать прошлое. Она помогает нам вспоминать опыт так, чтобы мы могли изменить свое будущее поведение», — говорит Морроу.

Результаты исследований помогают объяснить, почему насыщенные события кажутся более продолжительными, а однообразные периоды — сжатыми. Мозг просто получает меньше «разделителей» для памяти.

Клеветт резюмирует: