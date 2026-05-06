Эксперт объяснил влияние воссоединения музыкальных групп на зумеров

Психолог Руслан Лебедев заявил, что воссоединение популярных музыкальных групп может положительно влиять на эмоциональное состояние поколения Z.

В беседе с РИАМО он отметил, что знакомая музыка вызывает у многих молодых людей чувство безопасности и запускает эмоциональные ассоциации с более спокойным периодом жизни.

«Знакомые аккорды моментально запускают выброс дофамина, возвращая психику в состояние базовой безопасности», — пояснил Лебедев.

По словам специалиста, такие эмоции важно использовать не как способ ухода от реальности, а как ресурс для движения вперёд.

