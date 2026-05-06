Эксперт объяснил влияние воссоединения музыкальных групп на зумеров

Психолог Лебедев объяснил влияние воссоединения музыкальных групп на зумеров

Психолог Руслан Лебедев заявил, что воссоединение популярных музыкальных групп может положительно влиять на эмоциональное состояние поколения Z.

В беседе с РИАМО он отметил, что знакомая музыка вызывает у многих молодых людей чувство безопасности и запускает эмоциональные ассоциации с более спокойным периодом жизни.

«Знакомые аккорды моментально запускают выброс дофамина, возвращая психику в состояние базовой безопасности», — пояснил Лебедев.

По словам специалиста, такие эмоции важно использовать не как способ ухода от реальности, а как ресурс для движения вперёд.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН заявил, что даже три дня отдыха без телефона и соцсетей могут помочь восстановить психику.