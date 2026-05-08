Невролог предупредил об опасных последствиях стресса на работе

Хронический стресс и постоянное чувство напряжения после работы могут повышать риск головных болей и мигреней, рассказала невролог, доцент Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо Даниэль Уилхур. Об этом сообщает портал The Conversation.

По словам специалиста, кратковременный стресс сам по себе не опасен: он помогает организму мобилизоваться, улучшает концентрацию и повышает работоспособность. Проблемы начинаются тогда, когда нервная система слишком долго остается в состоянии «боевой готовности».

Во время хронического стресса в организме постоянно повышены уровни кортизола и адреналина. Это приводит к тому, что нервная система становится более чувствительной к боли. В результате даже слабые сигналы начинают восприниматься как болезненные.

«В случае головной боли такая сенсибилизация снижает болевой порог: приступ начинается легче и длится дольше», — объяснила Уилхур.

Особенно сильно это отражается на людях, страдающих мигренью. Их нервная система, как отмечает невролог, изначально более чувствительна к изменениям окружающей среды, нарушениям сна, гормональным колебаниям и стрессу.

Кроме того, стресс вызывает постоянное напряжение мышц шеи, плеч и головы, что способствует развитию головной боли напряжения. Дополнительным фактором становятся длительное сидение и работа за компьютером без движения.

Отдельную роль играет нарушение сна. Многие люди после напряженного рабочего дня чувствуют себя не уставшими, а «перевозбужденными»: им сложно уснуть, мысли продолжают крутиться вокруг рабочих задач, а сон становится поверхностным. Это создает замкнутый круг: плохой сон усиливает стресс и повышает вероятность головной боли на следующий день.

Уилхур отмечает, что полностью избавиться от стресса невозможно, однако можно уменьшить его влияние на нервную систему. Для этого она рекомендует делать короткие паузы между делами, больше двигаться, следить за осанкой и рабочим местом, ограничивать рабочие сообщения в нерабочее время и практиковать техники осознанности — например, дыхательные упражнения или медитацию.

Если головные боли становятся регулярными, специалист советует обратиться к врачу. В некоторых случаях пациентам могут помочь физиотерапия, психотерапия или методы работы с хронической болью.