Женщинам раскрыли секреты идеального массажа пениса

Сексолог Олеся Мелехина рассказала женщинам, как правильно делать массаж пениса. Секреты этой техники она раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, найти эрогенные зоны мужчины — это только половина дела. Важно также научиться с ними правильно обращаться.

«Ритм, нажим, твое внутреннее состояние — все это считывается мгновенно», — предупредила специалистка.

Так, секретом идеального массажа пениса она назвала непредсказуемые движения. Важно играть с темпом, можно добавить нежность там, где еще несколько секунд назад была уверенность. При этом специалистка отметила, что не нужно делать слишком напористые или излишне воздушные движения. Важно подстраиваться под партнера, ориентируясь на его дыхание и легкое напряжение мышц, пояснила сексолог.

«Играй с контрастом зон. Пройдись легкими перьями по внутренней стороне бедер, потом уверенно надави на ягодицы, затем снова почти невесомо коснись поясницы. Чем разнообразнее маршрут твоих рук, тем ярче его ощущения», — написала Мелехина.

