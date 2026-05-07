Психолог назвала неочевидный способ для борьбы со стрессом

Один из главных инструментов нейрогуморальной регуляции — раскрашивание. С помощью обычного карандаша работу мозга можно перенастроить. Об этом сообщила психолог Мария Зуева.

— Миндалевидное тело, отвечающее за генерацию страха и стресса, наконец-то снижает свою активность и получает сигнал безопасности. В мире, где мы ежедневно сталкиваемся с тотальной непредсказуемостью, раскраска дает терапевтическое чувство полного контроля. Вы сами выбираете оттенки, вы решаете, где проходят границы. Этот крошечный островок порядка позволяет истощенной психике выдохнуть, — отметила эксперт.

По словам врача, рисование похоже на медитацию, так как монотонные движения руки синхронизируют работу полушарий, передает РИАМО.

Помимо этого, любое завершенное дело запускает в мозгу мягкий выброс дофамина — гормона достижения. Зуева подчеркнула, что готовый рисунок снижает уровень страха перед чистым листом, который человек может испытывать в начале.

