Психолог объяснил, как справляться со стрессом

Практикующий психолог, писатель кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал RT, как справляться со стрессом.

По словам эксперта, есть два вида стресса — биологический и эмоциональный.

«Биологический — это следствие каких-то обстоятельств в жизни типа переохлаждения, недосыпа, шума сильного и так далее. Биологический стресс решается только влиянием на причину этого биологического стресса. Будет менее шумно, будет меньше стресса», — отметил Хорс.

Он также объяснил, что эмоциональный стресс — это накопленные отрицательные переживания.

«На самом деле подавляющее большинство напряжения, которое люди испытывают, они испытывают как раз из-за эмоционального стресса в современной жизни. Эмоциональный стресс — это следствие не событий, не обстоятельств в жизни, как принято считать по аналогии с физическим стрессом. Эмоциональный стресс — это следствие отношения к этим событиям. То есть два человека с разным отношением в рамках одного и того же полностью одинакового события будут эмоционировать по-разному», — сказал психолог.

Хорс уточнил, что все призывы к позитивному мышлению — это большая ошибка.

«И зачастую люди, наслушавшись таких советчиков, пытаются это позитивное мышление ввести, но в итоге только ещё больше нервничают, потому что чувствуют, что идут внутри против себя. А правильный подход — он такой: мигрировать в своём отношении к событиям от ярко негативного к нейтральному. Без оценки. И вот когда человек начинает описывать у себя в голове события фактически, а не оценками мыслить, вот тогда у него с этими фактическими событиями есть гораздо больше возможностей для взаимодействия, потому что гораздо меньше стресса», — заключил он.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что даже три дня отдыха без телефона и соцсетей могут помочь восстановить психику.