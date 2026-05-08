Мужчины и женщины исполнили секс-мечты и разочаровались

Мужчины и женщины, которые исполнили свои секс-мечты и испытали разочарование, рассказали о своем опыте. Историями об этом они поделились на Reddit.

По словам одной из пользовательниц, она мечтала, чтобы партнер оставил ее привязанной к кровати с повязкой на глазах в номере отеля. Однако проблема возникла из-за того, что они не обговорили, как долго женщина хочет пробыть в комнате одна.

«Я думала, что он вернется через несколько минут и займется со мной сексом. Но он гулял около часа! Когда он пришел, я уже крепко спала», — GuiltyLeopard8365, пользовательница Reddit.

Другая рассказала, что долго хотела попробовать разнообразить оральный секс с помощью шоколада, но осталась недовольна результатом.

«Думаешь: «Классно, пенис будет на вкус как белый шоколад», но вместо этого белый шоколад становится на вкус как пенис», — cozyghost23, пользовательница Reddit.

Многие мужчины добавили, что не получили в итоге никакого удовольствия, когда попытались реализовать женскую фантазию, связанную с пробуждением от интимных прикосновений. Мужчины объяснились, что на самом деле их избранницы с утра были в плохом настроении и реагировали на попытку заняться сексом агрессивно.

«Я ни за что на свете не буду дергать этого тигра за усы. Она сильно недооценивает свой темперамент в первые минуты после пробуждения», — Badloss, пользователь Reddit.

Еще один пользователь отметил, что разочаровался, когда попытался реализовать другой фетиш своей девушки. Она хотела, чтобы бойфренд нецензурно ругал ее во время секса, однако мужчине эта практика совсем не понравилась.

«Попробовал. Ей понравилось очень, мне — нет. Проблема в том, что очень странно называть любимую женщину жирным дерьмом, когда ты находишься внутри нее и на самом деле так не думаешь», — Karklayhey, пользователь Reddit.

