Психолог раскрыла неочевидный фактор, который повышает уровень стресса

Это триггер скрытой тревожности. Проживание в многоэтажных домах может провоцировать хронический стресс из-за ощущения оторванности от земли, заявила NEWS.ru психолог Татьяна Мазнева.

По словам эксперта, мозг человека эволюционно нацелен на поиск внутренней безопасности и опоры под ногами. Высотки, напротив, погружают в состояние потерянности и скрытой тревоги, тогда как малоэтажные постройки снижают уровень кортизола.

Как показывают опросы, каждый пятый горожанин чувствует дискомфорт в квартирах выше 15-го этажа. 38% респондентов выбирают невысокие дома из-за психологической связи с улицей. Половина опрошенных заявили, что высота не влияет на самочувствие при качественной шумоизоляции и вентиляции.

При этом 58% убеждены, что комфорт и безопасность зависят не от этажности, а от сервиса и соседей. Тем не менее 38% считают, что в малоэтажках защищённость выше благодаря тесным соседским связям. Высотки с этой точки зрения предпочли лишь 4%, заключила Мазнева.

