Психолог объяснила, можно ли избавиться от киберхондрии

С развитием цифровой информации ипохондрикам стало легче искать у себя те или иные заболевания, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Раньше, до интернета, были телевизионные программы о здоровье. И когда в этой программе говорилось о какой-либо болезни, люди с ипохондрией находили похожие симптомы у себя — и наутро уже были в поликлинике», — поделилась она.

А развитие цифровых технологий привело к киберхондрии, когда искать подходящую болезнь тревожному человеку стало гораздо легче, продолжила психолог.

«Сейчас стало больше информации — и она доступна. Интернет предлагает любые данные. И таким людям очень интересна информация о болезнях. Они могут примерять болезни на себя и даже самостоятельно ставить диагнозы с использованием искусственного интеллекта», — отметила она.

Они прислушиваются к своему организму, думают, что им плохо либо они умирают, добавила Абравитова.

При этом, по её словам, при таких тревожных опасениях по поводу своего здоровья может помочь работа с психологом.

«Психолог разберётся в тонкостях такого состояния и в его происхождении. Конечно, ипохондрическая природа такова, что человек никогда не станет счастливым, но к нормальной жизни психолог поможет ему прийти», — подытожила она.

