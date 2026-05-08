Психолог предупредил об опасности использования ИИ для эмоциональной поддержки

Сегодня люди начали часто искать эмоциональную поддержку не у родных и друзей, а у искусственного интеллекта (ИИ) и антидепрессантов. Такой подход может привести к негативным последствиям. Об этом kp.ru сообщил профессор РАН, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

«Мы компенсируем отсутствие эмоциональной поддержки от близких не только антидепрессантами, но и обращением за помощью (в том числе и психологической) к искусственному интеллекту. Сейчас это очень распространено, особенно среди молодежи. Здесь есть, конечно, свои риски», — объяснил специалист.

По словам эксперта, если человек начинает регулярно использовать нейросеть в качестве собеседника и замены психологу, со временем он может столкнуться с усугублением своих проблем. ИИ не способен дать живое тепло и оказать необходимую поддержку. Технологии только создают иллюзию такого общения.

