Почему миллениалы стали самым тревожным поколением России

Самым тревожным поколением среди россиян оказались миллениалы (люди, родившиеся в период примерно с 1981 по 1996 год). Согласно опросу ВЦИОМ, 40 процентов россиян живут в постоянном стрессе, а с 2022 года этот показатель вырос почти в полтора раза. Больше всего страдают именно люди среднего возраста. Что провоцирует повышенную тревогу у миллениалов — в материале «Вечерней Москвы».

Почему миллениалы — самые тревожные

По словам клинического психолога Ильи Ахмедова, повышенная тревожность у миллениалов — это логичное следствие их жизненного контекста, а не «особенность характера поколения».

«Это люди, которые сейчас находятся в самом нагруженном периоде жизни: работа, деньги, дети, жилье, ответственность за родителей — все одновременно. При этом они росли в установке "нужно добиться стабильности", но столкнулись с миром, где этой стабильности объективно меньше из-за кризисов, быстрых изменений рынка, неопределенности будущего», — объяснил он.

У миллениалов возникает постоянный разрыв между ожиданием «я должен уже стоять на ногах» и реальностью, а это усиливает тревогу, отметил психолог.

«Дополнительно влияет высокая включенность в цифровую среду. Миллениалы активно потребляют новости, сравнивают себя с другими, держат постоянный контакт с работой, из-за чего психика почти не получает пауз, — пояснил Ахмедов. — Еще один фактор — "двойная нагрузка". С одной стороны давление быть успешным, с другой — необходимость заботиться о семье, что усиливает чувство ответственности и уязвимости».

По мнению клинического психолога Марианны Абравитовой, тревожность миллениалов связана еще и с тем, что люди среднего возраста попали в «цивилизационное межсезонье».

«Миллениалы — это люди, которые родились в Советском Союзе. Это был один уклад жизни. Потом началась перестройка, а в дальнейшем наступила цифровизация, которая сейчас уже захватила наш мир полностью и целиком. Этим людям нужно было очень много раз перестраиваться, а для этого нужны очень крепкие нервы, но не у всех они есть», — считает эксперт.

Также специалист отметила, что многие миллениалы не смогли подстроиться под тотальную цифровизацию. Они освоили интернет на достаточно примитивном уровне, поэтому испытывают колоссальную психологическую нагрузку, так как не понимают, как им взаимодействовать с этим миром.

«Например, молодое поколение — это уже совершенно другие люди. Дети уже с ранних лет хорошо разбираются в гаджетах. У них иначе работают нейронные связи, и восприятие мира совершенно иное. Люди старшего поколения уже смирились и не собираются перестраиваться, поэтому у них меньше стресса. А миллениалам нужно еще жить дальше, быть успешными, зарабатывать деньги, поднимать детей и внуков. И, конечно, им хотелось бы встроиться в этот мир более результативно, но далеко не у всех это получается. Это провоцирует стрессы, тревогу и психологическую нагрузку», — уверена Абравитова.

Как снизить уровень тревожности

По мнению психолога Ахмедова, полностью убрать тревогу в таких условиях невозможно, но ее уровень можно снизить. Работают базовые вещи:

возвращение контроля (планирование, финансовая ясность, ограничение новостного потока);восстановление границ с работой (не быть на связи 24/7);регулярные «разгрузки» для психики;пересмотр установок — отказ от идеи, что жизнь должна быть идеально стабильной.

«Важно понимать, что нормализация самой тревоги — это не слабость, а реакция на перегруз и неопределенность. Когда человек перестает бороться с этим состоянием и начинает им управлять, уровень напряжения заметно снижается», — заключил специалист.

Между тем, заболеваемость психическими расстройствами среди российских подростков 15–17 лет выросла на 53 процента за последние 10 лет.