Психолог объяснил интерес к судебному туризму

В России стали чаще говорить о так называемом судебном туризме. Речь о людях, которые приходят на открытые заседания не как участники процесса, а как обычные слушатели — ради интереса и сильных эмоций. Одни считают, что это помогает лучше понять, как работает судебная система. Другие видят в этом стремление подглядеть за чужими драмами.О том, почему людей вообще тянет в зал суда, Авторадио рассказала психолог Екатерина Кольцова:

«Есть ощущение, что этим людям не хватает эмоций, они испытывают эмоциональный голод в своей жизни и тем самым ищут острое ощущения извне. Ну вот почему-то в зале заседания. И вот, наверное, потому что там открывается возможность испытывать очень сильные эмоции, которые в обычной жизни мы себе не позволяем, многие. Ну, например, агрессия, зависть, власть, обвинение — это же тоже всё очень интересно, защита. Ну то есть там происходит такая концентрация эмоций, что, возможно, вот за этими так называемыми острыми ощущениями они туда идут. Мне кажется ещё, я могу предположить, что человек идет судебное заседание смотреть за тем, как происходит это у других, возможно, у него есть очень обострённое чувство справедливости».

При этом сами судебные процессы в реальности далеко не всегда похожи на захватывающий сериал. Как отмечают эксперты, чаще это долгая и довольно формальная работа.