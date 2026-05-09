Психологи выяснили, как воспринимаются женщины без бюстгальтера под одеждой

Решение женщины надеть или не надеть бюстгальтер — это не только вопрос комфорта, но и сложный стратегический выбор между привлекательностью и социальной безопасностью. Исследование словацких ученых, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показало: отсутствие лифчика воспринимается окружающими как сигнал доступности, что напрямую влияет на страх перед домогательствами.

Эволюция и сигналы тела

С точки зрения эволюционной психологии, одежда выполняет две противоположные функции: привлечения внимания потенциальных партнеров и демонстрации верности.

Исследователи отмечают, что мужские предпочтения исторически сосредоточены на размере и упругости женской груди. Упругость считается «честным индикатором» здоровья, молодости и высокого уровня метаболических ресурсов. Бюстгальтер создает искусственный сигнал фертильности, улучшая визуальную форму груди. В то же время отказ от него делает контуры тела более заметными.

Эксперимент: привлекательность против верности

В исследовании приняли участие 686 взрослых (409 женщин и 277 мужчин), живущих в Словакии. В ходе опроса выяснилось, что 78,5% женщин надевают бюстгальтер практически каждый раз, когда выходят на улицу. Дома же предпочтения разделяются поровну.

В практической части эксперимента участникам показывали пары фотографий женщин в белых футболках: в бюстгальтере и без него. Результаты оказались однозначными:

И мужчины, и женщины оценили образы без лифчика как значительно более привлекательные.

Образы без бюстгальтера были оценены обоими полами как признак низкой склонности к верности.

Мужчины, склонные к харассменту, видели в отсутствии лифчика не просто красоту, а сигнал.

Страх как главный цензор

Интересно, что реальная готовность женщины к связям без обязательств никак не коррелирует с ее привычкой носить верхнюю часть нижнего белья в общественных местах. Напротив, при выборе носить или не носить ключевым фактором оказался страх домогательств. Женщины, которые сильнее опасаются нежелательного внимания, носят бюстгальтер гораздо чаще.

Исключение составляют обладательницы небольшой груди или силиконовых имплантов — они чаще позволяют себе выходить без бра.

При этом часто женщины оценивают отсутствие лифчика более негативно, чем мужчины. Ученые объясняют это интрасексуальной конкуренцией: в среде, где тела объективируются, женщины склонны социально «наказывать» конкуренток за слишком откровенные, по их мнению, сигналы.