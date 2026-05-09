Ученые объяснили, как музыка сближает людей

Исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, показало, что знакомая и предсказуемая музыка вместе со зрительным контактом усиливает чувство связи между людьми и активирует связанные с социальным взаимодействием области мозга.

© Naukatv.ru

Как музыка влияет на восприятие других людей

Авторы работы пытались понять, почему музыка так часто усиливает чувство единения между людьми. Несмотря на распространенный опыт «социального эффекта» музыки, его нейробиологические механизмы до сих пор изучены ограниченно.

«Вопрос о том, как и почему прослушивание музыки улучшает социальное поведение, имеет долгую историю в нейробиологии», — отметила профессор Джой Хирш, ведущий автор.

По ее словам, понимание этих процессов важно и для разработки подходов к терапии состояний, сопровождающихся социальной изоляцией.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 40 здоровых взрослых, разделенных на пары. Партнеры сидели друг напротив друга, разделенные стеклянной перегородкой, которая могла становиться прозрачной или матовой.

Во время эксперимента участники слушали два типа музыкальных фрагментов. Первый представлял собой привычные и предсказуемые гармонические последовательности, характерные для популярной музыки. Второй сохранял те же звуки, но был перестроен так, чтобы звучать менее предсказуемо и более хаотично.

Одновременно фиксировалась активность мозга с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии — метода, позволяющего отслеживать изменения уровня кислорода в коре мозга во время естественного взаимодействия.

После каждого этапа участники оценивали, насколько сильной была их социальная связь с партнёром.

Что показали результаты

Наиболее высокий уровень ощущения связи возникал тогда, когда участники могли смотреть друг на друга и одновременно слушали предсказуемую музыку.

«Музыка с предсказуемыми последовательностями аккордов оказалась наиболее эффективной в усилении чувства социальной связи», — пояснил Джой Хирш.

Сканирование мозга выявило активность в нескольких ключевых областях. Среди них — угловая извилина, отвечающая за обработку социальной информации, префронтальная кора, связанная с принятием решений и социальным поведением, а также соматосенсорная кора, которая обычно участвует в восприятии физических ощущений.

Общая активность мозга между людьми

Отдельно исследователи зафиксировали синхронизацию мозговой активности у партнеров. Во время совместного прослушивания предсказуемой музыки при зрительном контакте паттерны активности начинали совпадать.

Это указывает на формирование общего эмоционального и когнитивного состояния между людьми в процессе взаимодействия.

Стивен Олсоп, один из авторов исследования, отметил, что такие результаты помогают по-новому взглянуть на роль музыки в социальном поведении.

«Меня всегда интересовало, как звуки могут активировать нейронные цепи таким образом, чтобы способствовать социальным связям», — сказал он.

По его словам, наблюдаемая активация соматосенсорной коры особенно примечательна, поскольку эта область традиционно связывается с физическими ощущениями, а не с социальным взаимодействием.

Что это может означать

Исследователи предполагают, что знакомая и предсказуемая музыка помогает людям лучше «настраиваться» друг на друга, усиливая чувство взаимопонимания и социальной связи.