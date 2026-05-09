Стало известно, как ум влияет на пользу от интернета

Пользователи с большим объемом рабочей памяти не запоминают информацию из соцсетей — вместо этого они лучше ориентируются в сетевых взаимодействиях. Таким образом, высокий интеллект способствует запуску механизма когнитивной разгрузки.

Исследователи из Бристольского университета и Университета Буффало изучили вовлеченность в контент и построение связей в социальных сетях, результатами чего поделились в Journal of Experimental Social Psychology.

«Когда мы подписываемся на кого-то или вступаем в сообщество, логично предположить, что мы будем лучше узнавать, чем делятся другие. Мы же обнаружили парадоксальный обратный эффект: пользователи начинают направлять свои умственные усилия не на накопление знаний, а на картирование социального ландшафта — фиксируя, кто с кем связан и как устроена сеть в целом. Любопытно, что этот сдвиг в большей степени проявляется у людей с более высокой емкостью рабочей памяти. Чем умнее человек — тем выше вероятность, что он будет игнорировать контент», — говорит преподавательница маркетинга Эстер Кан из Бристольского университета, руководившая исследованием.

В серии из пяти экспериментов приняли участие около 1000 взрослых в возрасте от 18 до 77 лет. В каждом из опытов участники взаимодействовали с симулированными средами социальных сетей — вступали в группы, подписывались на страницы или добавляли других в друзья. После этого оценивалось их запоминание как самого контента («кто что знает»), так и социальных связей («кто кого знает»).

Один из экспериментов показал, что участники, взаимодействовавшие с интернет-сообществом, демонстрируют заметное снижение усвоения контента. В целом точность воспроизведения «кто что знал» снизилась примерно на 40%. А память на социальные связи, наоборот, улучшилась: точность при ответе на вопрос «кто кого знал» выросла примерно на 65%.

«Эта картина отражает когнитивный компромисс. Вместо того чтобы запоминать саму информацию, люди предпочитают отслеживать, кто ею владеет. Это говорит о том, что человек взаимодействует с социальной сетью как с внешним жестким диском для мозга. Как только данные отмечаются как сохраненные „где-то там“, в сети, сознание сокращает усилия по их самостоятельному запоминанию, — объясняет Кан. — Сила этого переключения также зависит от емкости рабочей памяти. У людей с более высокой рабочей памятью точность воспроизведения контента после установления социальных связей снизилась более чем на 50%, но при этом точность отслеживания социальных связей резко возросла — более чем на 150%. У людей с более низкой рабочей памятью результаты были скорее стабильными».

По словам исследовательницы, это не означает, что умные люди склонны к лени — это просто более эффективная модель потребления информации.

Полученные результаты высвечивают скрытый компромисс: соцсети, призванные делать информацию более доступной, могут также снижать глубину обучения и формирование независимого знания.

Открытие важно прежде всего для самих цифровых платформ, считает соавтор исследования Арун Лакшманан.