Москвичи назвали секрет крепких долгих отношений

Пары со стажем 35+ лет отношений назвали секретом «долголетия» правильный домашний быт и желание «жить жизнь». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе социального проекта «Долго вместе» в рамках «Московского долголетия», онлайн-сервиса печати фотокниг «Периодика» и Главархива Москвы.

«Быт — форма заботы, а не угроза для отношений. Более трети пар-долгожителей отмечают, что быт — связующее звено, а не угроза для отношений. В долгих отношениях нет жесткого деления на "женскую" и "мужскую" работу по дому, а большая часть домашних обязанностей выполняется вместе — от готовки до уборки. Быт становится не противоположностью любви, а одной из ее форм: через повседневные дела супруги поддерживают друг друга и показывают свою вовлеченность конкретными действиями», — объяснили эксперты.

Они также отметили, что большая семья — опора долгого брака.

«Более 50% счастливых семей — это большие семьи, с детьми и внуками. Дети, в том числе взрослые, уже создавшие свои семьи, играют важную объединяющую роль для союза, а сама пара становится ядром большой семейной структуры. Забота о большой семье, по мнению москвичей, — досуг и общий смысл, который помогает оставаться вместе десятилетиями. Говоря о традициях, которые объединяют пару, москвичи отмечают именно обычаи "большой семьи". Среди самых распространенных семейных практик — встречи с детьми и внуками, совместные поездки и дача, а также домашние ритуалы: ужины, чай, приготовление еды и семейные праздники разного масштаба», — объяснили специалисты.

По их мнению, главное хобби пар в длительных отношениях — жить жизнь вместе.

«Совместные занятия встречаются в половине историй долгих браков — примечательно, что чаще всего это не какие-то "особые" хобби, а умение совместно проживать повседневность в большом и малом: гулять, ездить отдыхать, проводить вечера дома, помогать друг другу в делах, сохранять общие ритуалы. Для многих пар таким ритуалом становится обустройство дачи: в историях участники часто называют дачу центром семейной жизни, местом, где собираются дети и внуки», — рассказали они.

Москвичи, принявшие участие в опросе, отметили, что для них важно не отсутствие ссор, а как через них проходят.

«Умение решать конфликты и избегать ненужные ссоры упоминается в каждой десятой истории: для пар это естественная часть совместной жизни, а не признак "неидеального" брака. Москвичи подчёркивают, что сами по себе ссоры не разрушают союз, если есть договорённость о том, как через них проходить: не затягивать молчание, не уходить из дома, не расходиться по разным комнатам, проговаривать обиды и претензии и давать себе время, чтобы эмоции утихли. Важным считают не отсутствие ссор, а умение понимать, прощать и помнить о главном», — рекомендовали эксперты.

И в заключение они отметили, что любовь — поступки, а не только чувства.