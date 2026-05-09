Психолог рассказал о признаках синдрома самозванца

Психолог, нейрофизиолог Ирина Павлова рассказала, что синдром самозванца способен приводить не только к эмоциональному истощению, но и к проблемам со здоровьем.

В беседе с aif.ru эксперт отметила, что люди с таким состоянием часто недооценивают собственные знания и достижения, постоянно испытывают тревогу и не позволяют себе полноценно отдыхать.

«С точки зрения саногенного мышления это чистой воды страх стыда, опасение не оправдать собственных ожиданий от самого себя. И это состояние блокирует всю деятельность, буквально парализует», — пояснила Павлова.

По словам специалиста, постоянное внутреннее напряжение может проявляться через головные боли, проблемы с челюстью, нарушения работы ЖКТ и раздражительность.

Павлова добавила, что в такой ситуации важно учиться снижать уровень тревоги и переставать требовать от себя недостижимой идеальности.

