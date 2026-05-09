Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина дала совет в беседе с «Чемпионатом», как избежать ссор с близкими во время длинных выходных. Майские праздники — стресс из-за смены ритма и тесного контакта.

«Заранее обсудите с семьёй быт: кто готовит, а кто моет. Неопределённость — главный триггер ссор. Говорите о своих чувствах так: «я устаю от шума», а не обвиняйте «ты вечно кричишь». Выделяйте минимум 20 минут в день на себя: прогулка, книга, тишина. Это не эгоизм, а профилактика эмоционального выгорания», — сказала эксперт.

При сильной эмоциональной перегрузке стоит использовать правило «Стоп-кадр». При росте напряжения выдерживайте 30-секундную паузу и делайте глубокий выдох, затем спокойно отвечайте собеседнику. Простая практика активирует парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление.