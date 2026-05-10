Как пассивная агрессия разрушает отношения с окружающими

Скрытая форма проявления враждебности или недовольства, когда человек избегает открытого конфликта, называется пассивной агрессией. Психологи предупреждают, что такое взаимодействие с окружающими может обернуться неврозом. Как реагировать на подобное поведение и сохранить отношения с близкими, читайте в материале Москвы 24.

Пассивная агрессия – это форма эмоциональной коммуникации, которая выражается косвенно и может состоять из скрытой злости, обиды, раздражения и страха, рассказала Москве 24 клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская.

«Чаще всего преобладает злость и раздражение. Все это деструктивные эмоции, которые вредят психическому и физическому здоровью того, кто их транслирует», — Татьяна Маремпольская, клинический психолог, нейропсихолог.

Одной из распространенных причин пассивной агрессии является страх. В таком случае подобное поведение может проявляться в бытовых мелочах. Например, напряженные отношения с коллегами, с которыми не выгодно вступать в открытый конфликт, могут перерасти в скрытый негатив, рассказала психолог.

"Когда есть выгода от отношений, но появляются недовольства, которые нет возможности высказать, то страх становится завуалированным", – отметила эксперт.

Вместо конструктивного диалога и проговаривания эмоций, человек уходит от прямого разговора, отвечая колкостями, холодным молчанием или игнорированием. Пассивная агрессия может стать в том числе формой манипуляции. Однако даже в этом случае адекватной реакцией должен быть только разговор, подчеркнула психолог.

"Не нужно начинать его с претензии или отвечать агрессией, требуя от собеседника сменить тон общения. Достаточно возобновить диалог после того, как тот успокоится, и попробовать выяснить причину такого поведения, а также проговорить свои ощущения", – добавила нейропсихолог.

Если коллеги или знакомые не желают выстраивают коммуникацию и продолжают общаться в пассивно-агрессивном тоне, с такими людьми нужно выстроить границы. Например, сократить время взаимодействия, ограничившись только важными задачами, посоветовала специалист.

Психолог отметила, что с такой манерой поведения можно столкнуться не только на работе, но и в семье. Пассивная агрессия, особенно в отношении детей, делает домочадцев заложниками ситуации. В будущем такое взаимодействие может обернуться неврозом (функциональным расстройством психики, возникающим из-за сильного или длительного стресса, внутреннего конфликта).

"В случае с близким родственником в основе пассивной агрессии тоже лежат страх и переживания. Вместо ссор и избегания нужно спросить человека, что его расстроило и чем можно помочь", – добавила нейропсихолог.

Специалист указала, что умение проживать негативные эмоции поможет не уходить в пассивную агрессию. Экологично справиться с обидой и злостью помогут физические упражнения – сжимание и разжимание кулаков, прогулка, а также дыхательные практики.

В свою очередь, семейный психолог-консультант Екатерина Безумнова в беседе с Москвой 24 напомнила, что с пассивной агрессией можно столкнуться и в отношениях с партнером. Вместо того чтобы напрямую озвучить причину недовольства и предложить решение, партнер перекладывает проблему на другого.

«В отличии от агрессии в результате объективной проблемы, пассивно-выраженное недовольство сопровождается постоянным сарказмом и обесцениванием чувств», — Екатерина Безумнова, семейный психолог-консультант.

Пассивная агрессия плохо отражается на всех аспектах отношений: из-за постоянного обесценивания возлюбленный начинает аккуратно подбирать слова, и в отношениях пропадает свобода, расслабленность, страсть и поддержка, подчеркнула эксперт.

"В интимной жизни партнер, который постоянно сталкивается с пассивной агрессией, начинает испытывать проблемы с расслаблением и получением удовольствия. Впоследствии отношения только усугубятся: сложно будет принять совместное решение, а также высказать свое мнение", – добавила Безумнова.

Побороть собственную пассивную агрессию можно с помощью принятия. Важно понять причину постоянного раздражения и злости. Если игнорировать проблему, то негативные эмоции не только поставят под угрозу отношения с окружающими, но и отразятся на физическом уровне в виде постоянного мышечного напряжения, проблем с дыханием и работой сердца, подытожила специалист.