Психиатр связал мировой демографический кризис с появлением смартфонов

Человеку необходим «сенсорный коктейль», который невозможно получить при онлайн-коммуникации.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов.

«Как только у нас появились смартфоны, демографический кризис начался очень серьёзный во всех странах, куда добирается связь, интернет и смартфон. Потому что такое общение не может заменить живое, естественное человеческое общение. Просто наш организм, наше тело, наш мозг к этому не приспособлены. Мы не получаем так называемый сенсорный коктейль — это то, что можно почувствовать на сознательном и бессознательном уровне. Это начиная от запахов, феромонов, которые мы не осознаём, как запах кофе или апельсинов, не осознаём, но при этом испытываем при общении с живым человеком. Это какое-то странное бессознательное чувство привязанности, теплоты, плюс тактильность и мимика».

Ранее Роман Сулейманов счёл цифровую среду опасной для человечества. Сегодня всё необходимое для жизни можно получить, не покидая дом. По его словам, урбанизация вызывает негативные эмоции: ненависть, агрессию и стресс. Это ставит цивилизацию перед «экзистенциальным вызовом».