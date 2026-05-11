Названы причины одиночества

Кандидат психологических наук Алина Королёва сообщила, что мешает людям устанавливать долгосрочные близкие отношения.

«Иногда они ставят на себе крест после неудачного романа или развода - не хотят повторения тяжелого опыта. Если отношения построить не получается или уже было несколько неудачных попыток, то люди могут осознанно выбирать одиночество», - пояснила психолог в беседе с «Известиями».

Королёва добавила, что все чаще молодежь делает акцент на качестве отношений по принципу «лучше будь один, чем вместе с кем попало». Как указала врач, «одиночество в толпе» стало настоящей болью больших городов, где люди перенасыщены общением.

«Даже если не хочешь, то слышишь и видишь очень много разных людей - такое опосредованное общение. Но при этом человек одинок», - сказала она.

При этом Алина Королёва напомнила, что люди делятся на интровертов и экстравертов. И, если первым нужно время от времени побыть в одиночестве для восстановления, то вторые «расцветают» в общении.

Напомним, ранее почти половина россиян (45%) заявила, что за последние пять лет число одиноких людей в месте их проживания выросло.