Психолог раскрыла, почему нежелание работать после майских — повод уволиться

После длинных выходных многие чувствуют, что идти на работу нет никакого желания. По мнению психолога Марианны Абравитовой, такое состояние — не норма, а повод задуматься о своей жизни и карьере.

Специалист отметила, что в последнее время стало популярным «восстанавливаться» после любых выходных. При этом создается впечатление, будто праздники, отпуск, каникулы или даже обычные выходные настолько истощают человека, что после них обязательно требуется дополнительное восстановление. Однако, по словам эксперта, важнее заботиться о собственном психическом состоянии, бережно относиться к себе и понимать, что действительно идет на пользу, а что — во вред.

Если выходные сопровождались употреблением алкоголя, недосыпом или насыщенной программой без полноценного отдыха, перед возвращением к работе стоит выделить хотя бы полдня или целый день, чтобы прийти в норму. Эксперт рекомендует устроить своеобразный детокс, восстановить режим, при необходимости немного ограничить питание, а также провести время на свежем воздухе.

Если нежелание возвращаться к работе связано исключительно с физической усталостью после спорта, танцев или работы на даче, психолог советует посвятить несколько часов полноценному отдыху: принять ванну, расслабиться и восстановить силы.

— Если вам после праздников нужно восстанавливаться, то здесь все зависит от того, чем вы занимались. Если праздники были настолько классными, что на работу идти не хочется, может, и не нужна такая работа? Может, стоит подобрать работу, которая вам нравится? — отметила эксперт в беседе с Life.ru.

В последние годы все большее количество людей сталкиваются с выгоранием.