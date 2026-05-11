Как наладить интимную жизнь многодетным родителям

После рождения ребенка (и даже нескольких) мама и папа не перестают быть любящими друг друга мужчиной и женщиной, которым иногда нужно уединиться. Но как это сделать, если квартира небольшая, и в той же комнате спит ребенок? И как не чувствовать себя виноватыми из-за плотских желаний? Обо всем этом «МК» рассказали психолог и сексолог.

— Конечно, полноценная близость подразумевает абсолютно комфортную обстановку — когда оба человека находятся не в стрессе, не в панике, не отвлекаются в своих мыслях на посторонние, более «актуальные» для них темы, — предупреждает сексолог Ирина Лебедева. — Когда они сконцентрированы друг на друге, на своих чувствах и получают сексуальное и эмоциональное удовольствие. Понятно, что если дома семеро по лавкам, достичь такой внутренней гармонии и мужу, и жене очень сложно.

— Но как тогда быть?

— Во-первых, нужно избавиться от чувства, что вы поступаете плохо. Часто бывает, что вполне раскованные и страстные прежде супруги после рождения ребенка, а тем более нескольких детей начинают подсознательно воспринимать секс как что-то нехорошее, даже грешное. Одна мама, например, признавалась мне, что во время близости ей постоянно кажется, что она предает своих детей. При этом чем именно предает и как это связано с ее материнством, объяснить не могла. Однако отмечу, что даже если родители очень религиозны, ни один священник не скажет им, что заниматься любовью в браке — это грех. Батюшки говорят, что секс — это показатель того, насколько близки муж и жена не только духовно, но и физически.

— Ну а как убрать из головы беспокойство: «А вдруг дети услышат или даже застукают за этим»?

— Помогает белый шум — например, музыка, включенный телевизор. Ну а чтобы дети не увидели то, что им видеть не следует, достаточно запирать дверь в комнату изнутри. Если такой возможности нет — выбирайте другую локацию. Например, можно попросить подругу или друга предоставлять вам иногда свою квартиру (обычно друзья семьи относятся к таким просьбам с пониманием). С такой же просьбой можно обратиться и к родителям (если им важно, чтобы ваш брак был крепким, пойдут навстречу). В крайнем случае, можно устроить романтическое свидание в гостинице или найти посуточное жилье. Пусть вы будете заниматься любовью не каждый день, но зато — качественно, без тревоги и внутренней скованности.

Второй совет сексолога — исключить спонтанность, вроде внезапного секса «украдкой» на кухне или в комнате, пока ребенок уснул. Да, иногда это подстегивает, но когда речь идет о семье с детьми, «свидания» лучше планировать заранее, тщательно продумывая детали.

«В день, когда у вас запланирована близость, начинайте "разогревать" друг друга еще с утра, — рекомендует эксперт. — Если вы (или один из вас) на работе, отправляйте друг другу романтические видеоклипы, короткие сообщения с намеком на предстоящее событие, делайте друг другу комплименты. Дома же можно украдкой приобнять партнера, поцеловать, нежно прикоснуться или даже просто подмигнуть. Сам же секс лучше начинать с эротического массажа».

Психолог добавил: главное — во время интимной встречи думать только друг о друге, а не о детях и бытовых проблемах.

«Одно зарубежное издание провело опрос многодетных родителей на тему секса. 99% женщин признались, что, выбирая между супружеским долгом и сном, предпочтут хорошенько выспаться, — рассказывает психолог Евгений Левин — А вот мужчины отвечали по-другому: около 70% сказали, что после рождения детей им катастрофически не хватает не только секса, но даже просто женской ласки и внимания. При этом опрос показал, что общий уровень сексуальности у многодетных родителей все-таки выше, чем у "малодетных"».

Чтобы отношения были гармоничными, психолог советует обязательно искать компромиссы. Жене нужно отнестись с пониманием к потребностям мужа и стараться настраивать себя на романтический лад, несмотря на пеленки, памперсы и ночные кормления. Мужу, напротив, важно почаще ставить себя на место любимой и понимать, что ее приоритеты после рождения детей невольно сместились. И помочь ей отвлечься от материнских забот, пробудить ее сексуальность, проявляя нежность и заботу, а не забрасывая ее претензиями за то, что постоянно уставшая и озабоченная материнскими проблемами.

«Если двое сделают шаг навстречу друг другу, поиск места для занятий любовью станет не поводом для страхов и тревог, а интересным квестом, — уверяет Левин. — Потому что супружеский долг (не люблю это словосочетание) — это на самом деле не обязаловка, а очень приятная и необходимая часть совместной жизни двух любящих людей. А легкое ощущение недоступности процесса, как известно, усиливает желание».

Во время секса психолог советует концентрироваться только на своих ощущениях и не отвлекаться на разговоры от детях или «о потолке, который давно пора покрасить». Также желательно не обсуждать бытовые вопросы как непосредственно перед близостью, так и сразу после нее.

При этом, как поясняет психолог, важно не количество проведенного наедине времени, а качество: