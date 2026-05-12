Взрослым всегда кажется, что они были лучше: топ стереотипов о зумерах

В соцсетях обсуждают очередную новость о зумерах: якобы они предпочитают женщин постарше. «Вечерняя Москва» узнала, откуда берутся эти слухи о поколении Z и почему им достается столько внимания от прессы.

В британской газете The Telegraph вышла статья о том, что молодые парни — представители поколения Z — все чаще вступают в отношения не с ровесницами, а с женщинами постарше. Там приводился довод о том, что юные девушки чрезмерно агрессивны. Они не всегда верно выстраивают личные границы, в то время как взрослые женщины гораздо проще: они уже наладили свою жизнь и не строят иллюзий насчет партнера.

Несмотря на то что многие новости о зумерах пишут для привлечения внимания, некоторые тенденции отражаются в целом верно. И эту новость подтверждают факты: зумеры и правда стали чаще встречаться с более опытными женщинами, — говорит семейный психолог Андрей Зберовский.

Дело в том, что уже состоявшиеся женщины имеют больше свободного времени: они не занимаются получением образования или карьерой. Кроме того, современные технологии и медицина позволяют им выглядеть моложе.

Они много средств вкладывают в себя, занимаются спортом и правильно питаются. А молодые девушки часто много требуют от сверстников, не понимая, что они тоже только начинают свой путь, — говорит Андрей Зберовский.

Многие замечают, что в интернете появляется все больше новостей об этом поколении. То «зумеры не хотят работать», то «хотят на пенсию в 30», то «не хотят создавать семью». Кажется, что с этим поколением что-то не так. Андрей Зберовский уверен — зумеры слабо отличаются от предшественников. Как, собственно, и отношения между поколениями — конфликт отцов и детей придумали не вчера.

Я, как человек, которому уже без пяти минут 55 лет, помню, что раньше ярлыки также навешивали и на другие поколения: к примеру, на поколения 70-х, 80-х, 90-х. Взрослым людям всегда кажется, что они были лучше во всех отношениях. Раньше и сахар был слаще, и соль солонее, и деревья выше, и любовь была настоящая, искренняя, а сейчас все не так. На кого можно повесить вину за это? На молодежь, которая живет по своим правилам, привносит в жизнь что-то новое, — говорит Зберовский.

По его мнению, человеческой натуре присуще осуждать молодых людей, что и отражается в современных новостях.

Ничего нового с зумерами не происходит. Одно поколение прошло войну, другое стало свидетелями первого полета в космос, и каждое осуждает настройки в головах у молодых, каждое поколение считает себя отчасти успешнее, взрослее, мудрее. Так было всегда, — подчеркивает эксперт.

По этой же логике, через 10 лет внимание общества переключится на подрастающее поколение альфа, которое пока еще слишком молодо, чтобы полноценно проявить себя. И все то, в чем обвиняют зумеров, будет применяться уже к ним.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Зверева, клинический психолог:

Молодые мужчины могут таким образом компенсировать недостаток родительской заботы, особенно если мама была эмоционально отстраненной. Они бессознательно ищут фигуру, которая будет выполнять опекающую функцию. Взрослые женщины уже реализованы в карьере, они не требуют от партнера быть единственным добытчиком, потому что сами финансово независимы. Еще молодые мужчины чаще тяготеют к традиционным семейным ценностям, чем их ровесницы, что создает основу для устойчивых отношений.

В ЧЕМ ЕЩЕ ОБВИНЯЮТ СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ

Стереотипы о поколениях, как мы уже выяснили, существовали всегда. Сейчас «под обстрел» попали зумеры.

Не первый год СМИ пишут статьи о том, что поколение Z выделяется клиповым мышлением и короткой концентрацией внимания. Утверждается, что абсолютно все зумеры не способны читать длинные тексты или смотреть фильмы без перемотки. На самом деле немало представителей молодого поколения увлекаются чтением, и есть огромное количество блогеров в стиле «БукТок» (пользователи делают обзоры на прочитанные книги и обсуждают их друг с другом);

В 2025 году масс-медиа критиковали поколение Z за то, что его представители якобы при первых же трудностях бегут в кабинет к психологу. Конечно же, это не так. Зумеры действительно чаще своих родителей хотят к психологу, но это говорит лишь о том, что они хотят разобраться в себе и причинах своих поступков, чтобы сделать свою жизнь лучше и не причинять вред своим близким людям;

Зумерам досталось от СМИ и якобы за неумение работать. Молодое поколение выставляют слишком капризными привередливым к условиям труда. В реальности многие зумеры оказываются блестящими специалистами в своем деле. Они стремятся создать для себя максимально комфортные условия для повышения эффективности и не боятся заявить о своих правах;

Также поколение Z обвиняют в нежелании создавать семью. Зумеры более внимательны к выбору партнера, потому что хотят крепких и доверительных отношений.

