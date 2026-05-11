Как понять, что мужчина не собирается уходить из семьи

На днях блогер Анастасия Костенко призналась подписчикам, что их роман с мужем Дмитрием Тарасовым начался, когда тот ещё был женат на Ольге Бузовой. И поделилась с подписчицами советом, как не задержаться в статусе любовницы:

«Поступайте, как я. Если у человека всё давно решено и у него к вам серьёзные намерения, то обозначайте границы. Говорите: «Дорогой, сначала развод, потом хоровод», – посоветовала жена футболиста.

Но как понять, что мужчина действительно определился и готов сделать выбор? И какие признаки говорят, что он не собирается этого делать, а потому не стоит тратить на него годы своей жизни?

Лапша на ушах

Любой женатый мужчина, заводя интрижку на стороне, как правило поёт одну и ту же песню. Душещипательные откровения вроде «ты моя главная радость в жизни», «луч света в конце тоннеля», «единственная отдушина» и т.д. способны вскружить не одну легкомысленную дамскую головку. Женщина бросается в омут отношений. А сладостные обещания – «мы обязательно будем вместе», «когда сын вырастет, я разведусь», «жена поправится, и мы поженимся» и т.д. мешают увидеть всю бесперспективность этих самых отношений.

Тем более что, по словам любимого, они с женой уже давно чужие люди, два года не спят в одной постели, не разговаривают по вечерам, живут только ради детей и т.д.

На деле же подобные жалостливые рассказы имеют мало общего с действительностью.

Нет, конечно, бывают исключения. Муж моей подруги ушёл к ней от своей тогдашней жены спустя четыре года тайного романа. Другая моя приятельница и вовсе ждала этого счастья целых десять лет. Но всё это, скорее, исключения из правил. Обычно мужчина, даже если у него и есть роман на стороне, уходить из семьи всё-таки не планирует.

Однако для многих представителей сильного пола любовная связь означает нарушение монотонности, пусть налаженной, но обыденной жизни, связанной с работой, домом, женой и детьми. Это возможность сбежать от повседневности, соблазнительный отдых и развлечение, способ расцветить жизненную рутину, повысить самооценку и т.д.

«Мужчина может быть не удовлетворён семейной жизнью, и отношения на стороне дают ему то, чего не хватает дома – секса, уважения, тепла, заботы, понимания, – объясняет московский психолог Дмитрий Орешин. – На этом фоне роман становится отдушиной, возможностью пожить жизнью, где нет конфликтов и можно вновь обрести чувство комфорта».

Но всё это не настолько значимо, чтобы ради этого кардинально менять свою жизнь. Любовница с женой как бы дополняют друг друга. И мужчина понимает, что любовница не может дать ему ничего такого, ради чего стоило бы рисковать своим психологическим комфортом.

Другое дело, если тайный роман становится достоянием общественности. В этом случае мужчина и в самом деле может покинуть семейное судно. Правда, в этой ситуации многое зависит от поведения жены.

Немалое количество женщин воспринимают измену как предательство, а потому им не хватает сил держать себя в руках, когда сердце буквально разрывается от боли и обиды. Вдобавок общественное мнение предписывает нещадно карать изменника. В такой ситуации многие срываются и указывают благоверному на дверь, даже если в душе мечтают, чтобы он остался.

Но даже если мужчина в такой ситуации и уходит к любовнице, то, как показывает практика, он может долго с ней не задержаться. И спустя время сменит спутницу жизни на новую, отношения с которой не омрачены разборками, скандалами и неприятными воспоминаниями.

Если же мужчина решает уйти из семьи по собственной воле, то происходит это, скорее всего, не из-за любовницы, как привыкли считать многие, а из-за серьёзных проблем в отношениях с женой.

Любовница может победить только в том случае, если она является для мужчины олицетворением новой жизни, в которой он давно нуждается. В противном случае он будет годами морочить ей голову, пока она сама не решится порвать с ним.

Как показывает практика семейных отношений, мужчины редко разводятся из-за своих любовниц. В 95 случаях из 100 причина развода – хронический конфликт между супругами, а вовсе не наличие романа на стороне.

Ненадёжный попутчик

Понять, что мужчина вовсе не собирается связывать с вами свою дальнейшую жизнь, можно по ряду признаков.

Если мужчина всё-таки планирует уйти к вам, то он непременно познакомит вас с близкими людьми – друзьями и парочкой родственников. Часть праздников и отпусков будет проводить с вами, причём не прикрываясь «командировками» или «совещаниями». И при этом многие из его окружения будут знать, где он и с кем. Если же этого не происходит, значит, отношение вашего ненаглядного к вам несерьёзно. Если во время ваших свиданий он шёпотом врёт жене по телефону, что находится на важном совещании, не делает вам никаких подарков, потому что покупает их в основном жене, то, скорее всего, ваши отношения вовсе не так серьёзны, как вам это кажется. Если он не планирует совместного будущего, не говорит о нём, это тоже печальный знак. Как утверждают специалисты, решение о том, чтобы уйти от жены, мужчина обычно принимает в первый год романа. Потому что именно в этот период существует та энергия, которая позволяет преодолеть силу привычки. Если в ваших отношениях присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, не говоря уже сразу о нескольких, найдите в себе силы прекратить отношения, чтобы потом не считать потраченные годы.

Уходя – уходи

Если вы всё-таки набрались смелости, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, то постарайтесь придерживаться следующих советов.

Для начала объявите мужчине о своём решении уйти. Если он действительно вас любит, то он сумеет принять решение и сделать выбор. Правда, делать подобное заявление стоит, если только вы сами к нему готовы. Не стоит пугать и шантажировать мужчину такими вещами. Во-первых, он это сразу считает. А во-вторых, этот приём в другой раз уже не будет действенным. Перестаньте чувствовать себя жертвой. Многие любовницы женатых мужчин любят придерживаться подобного образа. Но это довольно бесперспективно. Женщина считает виноватыми в сложившейся ситуации всех вокруг, кроме себя. А стало быть, лишает себя возможности что-либо изменить в своей судьбе. А между тем, как в один голос уверяют специалисты, изменение ситуации, в первую очередь, зависит от самой женщины. Главное – осознать собственную ответственность за свою судьбу. Только вы можете разорвать этот замкнутый круг надежд и разочарований. Осознайте потребность в свободном мужчине. Любовницы женатых мужчин обычно настолько суживают рамки своих желаний, что их требования к жизни и к счастью замыкаются на неудачном романе. Но до тех пор, пока все ваши мысли и чувства поглощены ненаглядным «женатиком», шансы встретить нового спутника жизни невелики. Мужчины чувствуют, когда женщина кому-то принадлежит, и инстинктивно её сторонятся. Поэтому рассчитывать, что вы будете поддерживать отношения с женатым до тех пор, пока не встретите настоящего принца на белом коне, бессмысленно. Перестаньте цепляться за существующие отношения и бояться их потерять. Поймите, что единственная ваша потеря – это женатый мужчина, который держит вас на поводке. Отказываясь от отношений с ним, вы становитесь свободной женщиной, достойной счастья.

Конечно, поначалу будет тяжело и больно. Но, перетерпев, вы ощутите необычайное облегчение. А главное – получите возможность построить по-настоящему гармоничные отношения.

В противном случае вы будете терять самое главное, что у вас есть, – время. Время, которое вы могли бы потратить на поиск другого мужчины, способного на самом деле сделать вас счастливой.