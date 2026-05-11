Тревожная мать — горе в семье: как наша сверхзабота сказывается на психике ребенка

Вы знакомы с мамами, которые вздрагивают от каждого чиха ребенка, проверяют его дыхание ночью и не отпускают на шаг от себя? Или, может быть, вы сами ловите себя на том, что постоянно переживаете за малыша, даже когда он просто играет на площадке?

Как быть тревожной матери, чтобы не навредить ребенку
Легкое беспокойство — это нормально, даже полезно. Но когда тревога становится фоновым состоянием, она начинает разрушать не только жизнь матери, но и психику ребенка. Психолог Елена Коптева в беседе с WomanHit объясняет, почему тревожная мать мешает здоровой сепарации и как детские страхи превращаются во взрослые неврозы.

Тревожная или гиперопекающая? Разница есть

Эксперт советует разделять эти два понятия.

«На самом деле тревожная мать и гиперопекающая, сверхопекающая мама — это немножечко разные вещи, даже по типу воспитания. Но обе они влияют на ребенка негармонично», — подчеркивает она.

Гиперопекающая мама душит заботой, контролирует каждый шаг. Тревожная — транслирует страх: мир опасен, кругом угрозы, лучше не высовываться. И тот и другой стиль мешают ребенку почувствовать себя в безопасности.

Три фактора гармоничного развития

По словам психолога, здоровое взросление строится на трех китах. Первое — ощущение базовой безопасности. Младенец не может выжить сам, ему нужен взрослый. И если мама спокойна и уверена, ребенок впитывает это чувство: «мир дружелюбен, я здесь в порядке». Второе — тип привязанности, то есть умение мамы вовремя отпускать и давать право выбора. И третье — сепарация.

«Мы сепарируемся, начиная от года, как только становимся на ножки. Поставьте ребенка весной на асфальт — он побежит от мамы, а не к маме. Потому что чувствует: я бегу, я сам. Я уже не маленький, я почти бог».

Эксперт рекомендует не забывать, что дети копируют поведение родителей. Это не сознательный выбор, а встроенный механизм.

«Когда ребенок впитывает все, он вырабатывает паттерны поведения, глядя на близких. Если была тревожная мама, будет тревожный ребенок. Он будет думать, что это нормально».

Так формируется базовое недоверие к миру. И во взрослом возрасте человек не может реализовать свои таланты и желания — ему мешают страх, сомнения, постоянное «а вдруг что-то пойдет не так».

Когда пора к специалисту

Психолог отмечает, что если специалист видит тревожного ребенка в неврозе, он в первую очередь смотрит и на маму. Ребенок — это прямое отражение матери.

«Если хотите спокойного ребенка — пожалуйста, полечитесь сами», — советует Коптева.

Это не про вину, а про ответственность. Тревога не лечится запретами, она лечится работой над собой.

Адекватная тревога — это нормально

Важно не впадать в крайности. Полное отсутствие опеки и тепла — тоже путь к дезадаптации и разрушенной жизни. Но и постоянные попытки удерживать ребенка под колпаком не сделают его счастливым.

«Адекватный уровень тревоги и опеки необходим для гармоничного развития. Но лучше проявлять любовь и заботу без гиперопеки», — заключает психолог.