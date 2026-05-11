Как быть тревожной матери, чтобы не навредить ребенку

Вы знакомы с мамами, которые вздрагивают от каждого чиха ребенка, проверяют его дыхание ночью и не отпускают на шаг от себя? Или, может быть, вы сами ловите себя на том, что постоянно переживаете за малыша, даже когда он просто играет на площадке?

Легкое беспокойство — это нормально, даже полезно. Но когда тревога становится фоновым состоянием, она начинает разрушать не только жизнь матери, но и психику ребенка. Психолог Елена Коптева в беседе с WomanHit объясняет, почему тревожная мать мешает здоровой сепарации и как детские страхи превращаются во взрослые неврозы.

Тревожная или гиперопекающая? Разница есть

Эксперт советует разделять эти два понятия.

«На самом деле тревожная мать и гиперопекающая, сверхопекающая мама — это немножечко разные вещи, даже по типу воспитания. Но обе они влияют на ребенка негармонично», — подчеркивает она.

Гиперопекающая мама душит заботой, контролирует каждый шаг. Тревожная — транслирует страх: мир опасен, кругом угрозы, лучше не высовываться. И тот и другой стиль мешают ребенку почувствовать себя в безопасности.

Три фактора гармоничного развития

По словам психолога, здоровое взросление строится на трех китах. Первое — ощущение базовой безопасности. Младенец не может выжить сам, ему нужен взрослый. И если мама спокойна и уверена, ребенок впитывает это чувство: «мир дружелюбен, я здесь в порядке». Второе — тип привязанности, то есть умение мамы вовремя отпускать и давать право выбора. И третье — сепарация.

«Мы сепарируемся, начиная от года, как только становимся на ножки. Поставьте ребенка весной на асфальт — он побежит от мамы, а не к маме. Потому что чувствует: я бегу, я сам. Я уже не маленький, я почти бог».

Эксперт рекомендует не забывать, что дети копируют поведение родителей. Это не сознательный выбор, а встроенный механизм.

«Когда ребенок впитывает все, он вырабатывает паттерны поведения, глядя на близких. Если была тревожная мама, будет тревожный ребенок. Он будет думать, что это нормально».

Так формируется базовое недоверие к миру. И во взрослом возрасте человек не может реализовать свои таланты и желания — ему мешают страх, сомнения, постоянное «а вдруг что-то пойдет не так».

Когда пора к специалисту

Психолог отмечает, что если специалист видит тревожного ребенка в неврозе, он в первую очередь смотрит и на маму. Ребенок — это прямое отражение матери.

«Если хотите спокойного ребенка — пожалуйста, полечитесь сами», — советует Коптева.

Это не про вину, а про ответственность. Тревога не лечится запретами, она лечится работой над собой.

Адекватная тревога — это нормально

Важно не впадать в крайности. Полное отсутствие опеки и тепла — тоже путь к дезадаптации и разрушенной жизни. Но и постоянные попытки удерживать ребенка под колпаком не сделают его счастливым.