Женщина пять раз вышла замуж за одного мужчину и пришла к неожиданному выводу

Американская писательница Лис Анна-Лэнгстон пять раз выходила замуж за одного и того же мужчину и пришла к неожиданному выводу, что это помогло улучшить отношения. Своей историей она поделилась с изданием HuffPost.

По словам Анны-Лэнгстон, первая церемония прошла в суде, во второй раз супруги обменивались клятвами в отеле, затем они женились в часовне Лас-Вегаса, пещере в Теннесси и аббатстве во Франции. Женщина объяснила, что не хотела воспринимать брак как единственный идеальный день, поэтому решила возвращаться к этому моменту снова в разные периоды жизни.

«Любовь — это то, что выбираешь не один раз, а снова и снова», — отметила писательница.

Она призналась, что каждая новая свадьба помогала ей лучше понять себя, свои отношения с мужем и то, как меняется семья со временем.

Автор добавила, что пришла к мнению, что многим парам стоит попробовать вновь дать друг другу клятвы. По ее мнению, это связано не с романтикой или красивыми церемониями, а с вниманием друг к другу. Она уточнила, что когда партнеры регулярно заново выбирают быть вместе и обсуждают свои чувства, то отношения становятся крепче.

