Психолог назвал семь признаков, которые указывают на измену

Внезапная закрытость, снижение эмоциональной вовлеченности, избегание близости, раздражение без явной причины, резкое усиление потребности в личном пространстве, скрытность в переписке, а также заметная смена привычного ритма жизни могут указывать на измену со стороны партнера, рассказал «Газете.Ru» психолог, старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ Артем Дегтярев.

«Но важно понимать, что один и тот же признак может говорить как о появлении «третьего», так и о внутреннем кризисе, усталости, чувстве вины, эмоциональном выгорании или проблемах в самих отношениях. Самое разрушительное начинается тогда, когда тревога подозревающего измену превращается в слежку, проверки и допросы. Это редко помогает узнать правду, но почти всегда убивает остатки доверия. Поэтому важнее не охотиться за «уликами», а честно смотреть на то, что происходит между двумя людьми. Главный вопрос не в том, как вычислить измену, а в том, почему в отношениях стало меньше близости, ясности и живого диалога», — объяснил психолог.

Гораздо важнее обращать внимание на общее состояние пары: стало ли меньше контакта, тепла, честности, интереса друг к другу, возможности открыто обсуждать сложные чувства.