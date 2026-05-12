Эксперт подсказал простое упражнение для тренировки памяти

С возрастом память и скорость мышления неизбежно меняются, и чтобы компенсировать эти процессы, важно формировать так называемый когнитивный резерв. Для этого можно проводить небольшую тренировку мозга с помощью упражнения для запоминания слов, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Попробуйте упражнение: посмотрите на список слов и постарайтесь запомнить их за 30 секунд: яблоко, мост, книга, река, свеча, поезд, лес, окно, чай, камень. Теперь закройте их и попробуйте воспроизвести как можно больше слов. Если вы вспомнили 7–10 слов — это отличный результат, 4–6 слов — хороший уровень, менее 4 слов — значит надо больше тренироваться. Чтобы усложнить задачу, можно попробовать воспроизвести слова в обратном порядке или через несколько минут. Можно использовать любой список из 10 слов. Для улучшения зрительной памяти можно попробовать другое упражнение. Выберите 5–7 предметов в комнате. В течение одной минуты внимательно их рассматривайте. Закройте глаза и представьте каждый предмет, описывая детали», — объяснила врач.

Также создать когнитивный резерв помогают изучение иностранного языка, освоение музыкального инструмента, а еще шахматы и другие стратегические игры.