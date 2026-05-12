Специалист назвал страх, который мешает людям раскрыть свой потенциал

Практический психолог Лилия Лазарева в беседе с NEWS.ru объяснила, почему многие люди не решаются на перемены и остаются на прежнем уровне жизни. Главные препятствия — перфекционизм и страх допустить ошибку.

«Многие люди не получают того, чего хотят, не выходят на новый уровень и не раскрывают масштаб своего дела именно из-за страха ошибиться, — отметила специалист. — Одна из основных причин, почему люди не начинают ничего нового, — перфекционизм. Им кажется, что у них недостаточно знаний или опыта, им нужен идеальный результат».

По словам психолога, понятие «идеально» относительно. Отточить мастерство можно только через действие и приобретение опыта. Вторая распространенная причина — страх осуждения: «а что скажут люди, если у меня не получится?» Лазарева призвала не бояться несовпадения с ожидаемым результатом и напомнила:

«Ошибок не существует».

