Муж ушел в себя: как помочь близкому человеку, который молчит о проблемах

Причин для мужского молчания десятки: проблемы на работе, просто задумался о чем-то, кризис в отношениях... Когда близкий человек внезапно закрывается, женщина может чувствовать тревогу, хочет выяснить все здесь и сейчас. В ход могут пойти упреки, допросы и обиды. Обычно мужчина от этого закрывается еще сильнее.

© globallookpress

Как вернуть близость, не устраивая сцен? Для этого достаточно понять мужскую психологию и задать два верных вопроса. Магистр психологии, специалист по психосоматике Ольга Тетерина рассказала, каких.

Мужская психика устроена иначе, чем женская. Женщина чаще всего проживает стресс через вербализацию, ей нужно выговориться, разделить эмоции, получить сочувствие. Мужчина в стрессе уходит в свою «пещеру». Ему необходимо переработать информацию в одиночестве, найти решение проблемы и только потом вернуться в контакт.

«Когда жена пытается насильно вытащить его из этого состояния, он может воспринять это как агрессию и посягательство на личные границы. Начинается классический цикл: давление вызывает сопротивление, сопротивление провоцирует скандал», — объясняет психолог.

Как же разорвать этот порочный круг?

Вопрос 1: «Я вижу, что ты переживаешь. Чем я могу тебе помочь? Тебя оставить одного или побыть рядом?»

Этот вопрос помогает дать мужчине понять, что вы принимаете его состояние, дает возможность безопасно прожить свои чувства и проблему. Ольга:

«Большинство мужчин на этот вопрос, скорее всего, ответят: "Ничем, все нормально". Но он будет понимать, что вы рядом и принимаете его и в таком состоянии. Для ответа на вопрос ему нужно будет почувствовать себя. Хочет ли он тишины или побыть рядом с партнером. Это может вернуть его в здесь и сейчас».

Вопрос 2: «У нас все в порядке? Я чувствую, что ты мысленно в другом месте»

Этот вопрос подходит, если в ваших отношениях достаточно честности и близости. Важно говорить это без упрека, скорее проявляя интерес к близкому человеку. Вы вербализируете свои страхи и опасения. Но не давите и не настаиваете на сиюминутном диалоге.

«Чаще всего мужчина на такой вопрос ответит. "Да, у нас все в порядке, задумался о чем-то". Если же его отстраненность связана с вашими отношениями, эта фраза даст ему сигнал, что вы хотите поговорить с ним об этом и готовы его выслушать», — отмечает специалист.

Опасность состоит в том, что такое поведение мужчины может бить по женской самооценке. Появляются мысли: «Я плохая жена», «Он меня разлюбил», «У него кто-то есть». На самом же деле его молчание чаще всего вообще никак не связано с вами. Это его личный способ справляться с внешним миром.

Психолог советует использовать это время для себя. Сместите фокус внимания на собственную жизнь. Встретьтесь с подругами, займитесь хобби, посмотрите любимый сериал.

«Выйдя из своей "пещеры", мужчина вернется с чувством благодарности за ваше терпение, мудрость и уважение к его границам. Но помните, что терпение и мудрость хороши до определенного предела. Есть обстоятельства, которые требуют не поддержки, а твердого разговора», — подчеркивает Ольга.

Когда пора бить тревогу по-настоящему

Молчание длится больше 2-3 недель. Это уже не «переварить», а избегание.

Вы перестали быть партнерами. Он не включается в семейные планы, не обсуждает отпуск, не участвует в решении проблем детей.

Физическая дистанция превратилась в норму. Отсутствие прикосновений, объятий, секса без видимых причин.

«В таком случае вы имеете полное право сказать иначе: "Я вижу, что между нами выросла стена, и я больше не чувствую нашей близости. Мне от этого больно. Давай решать, что происходит, потому что дальше так жить я не готова"», — советует наш эксперт.

Помните, что отношения — это живой организм, который требует постоянного внимания, заботы и понимания. «Уход в себя» мужчины — это не приговор, а скорее сигнал о том, что ему нужна ваша поддержка и терпение. Ваша любовь и готовность быть рядом даже в самые трудные моменты могут стать тем самым мостом, который поможет ему вернуться к вам и к себе. Главное — не терять надежду и действовать с мудростью и любовью.