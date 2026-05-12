Как не корить себя за неосуществленные планы на выходные

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», как не корить себя за неосуществлённые планы на выходные. По её словам, важно воспринимать это не как провал, а как сигнал, который заставляет задуматься об отдыхе.

«Во-первых, используйте технику "стоп-мысль": заметили самообвинение. Скажите вслух: "это когнитивное искажение" (ошибка мышления) и замените фразу "я нарушил все планы" на «я делаю достаточно, в меру сил». Во-вторых, следуйте "правилу 30%". Планируйте на выходные только 30% желаемого. Остальное — буфер на усталость, форс-мажоры и спонтанность. И, наконец, вечером запишите одно сделанное дело: это активирует систему вознаграждения мозга», — сказала эксперт.

Самокритика истощает ресурсы человека, поэтому она плохой выход из ситуации, когда задуманное уже не осуществлено. Отдых не безделье, а нейрофизиологическая необходимость для восстановления префронтальной коры, отвечающей за контроль и решения.