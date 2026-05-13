Психолог назвала четыре стадии любви и объяснила, когда возникает риск измены

Когда двое встречаются и образуют пару, их отношения проходят несколько закономерных этапов. И именно на одном из них возникает наибольший риск супружеской неверности. О том, можно ли распознать измену и как не довести отношения до разрыва, в беседе с «Чемпионатом» рассказала клинический психолог, нейропсихолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Свинцова.

По словам эксперта, взаимодействие пары условно делится на четыре этапа:

«Встреча со своей второй половинкой» — каждый ещё до знакомства носит в себе фантазию об идеальном партнёре. Встретив кого-то похожего на этот образ, человек начинает наделять избранника всеми мыслимыми достоинствами. «Медовый месяц» — партнёры стремятся соответствовать ожиданиям друг друга, порой меняя свои привычные предпочтения и принимая желания второго за свои собственные. Часть собственных интересов уходит в тень. «Обнаружение себя» — со временем выясняется, что партнёры хотят не одного и того же. У каждого возрождаются свои интересы, которые были вытеснены ради сохранения единения. Возникают разногласия и противоречия. «Круг мести» — если один из партнёров начинает терпеть в надежде на будущую компенсацию, а второй не торопится отказываться от своих желаний, первый начинает «наказывать». Замыкается круг мести, и пара надолго может остаться в баталиях финансового, эмоционального и сексуального характера.

Именно на четвёртой стадии, если партнёры не могут найти баланс, пара выходит на грань разрыва. И в этот момент, не справившись с напряжением, один из партнёров может пойти на измену, отмечает Светлана Свинцова.

Психолог перечисляет основные причины супружеской неверности. Среди них сексуальная неудовлетворённость, недостаток внимания и заботы, частые конфликты, неготовность обсуждать проблемы.

Можно ли распознать измену? Светлана Свинцова отмечает: так как изменяющий партнёр, скорее всего, будет тщательно скрывать этот факт, с точностью определить измену трудно.

«Гораздо важнее, проходя через «круги мести», постараться вывести отношения на тот уровень, где партнёры будут слышать друг друга, вовремя разрешать конфликты, проявлять больше заботы и внимания, формировать доверие», — подчёркивает эксперт.

При правильно установленном балансе паре удаётся сохранить стабильность брака. И тогда вопрос измены уже не будет затрагивать такие отношения, резюмирует психолог.

