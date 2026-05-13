Психолог назвала рабочий способ выйти из кризиса среднего возраста

Психолог Ника Ишмакова объяснила, что справиться с возрастным кризисом помогает возвращение к давно забытым увлечениям.

В разговоре с NEWS.ru эксперт отметила, что современный мир, особенно из-за влияния соцсетей, нередко показывает кризис среднего возраста как момент для резких и глобальных изменений. Возникает ощущение, будто только через полный слом прежней жизни можно прийти к свободе и счастью. Но на практике такой сценарий редко дает устойчивый результат.

– Как на самом деле нужно действовать? Найдите время для себя, чтобы вновь почувствовать свою жизнь, а не убегать от нее. Создайте пространство, где вы можете быть собой. Вспомните, что вам нравилось раньше, начните заниматься любимым делом, – посоветовала Ишмакова.

Она также отметила, что в такой период особенно важно не принимать решений из состояния боли, опустошения или внутренней пустоты. Как подчеркнула психолог, ни новый партнер, ни переезд, ни новая квартира не решат внутренние проблемы, если человек по-прежнему не умеет слышать самого себя.

Еще один важный шаг – восстановить общение с людьми, с которыми связь со временем оборвалась. Вместо того чтобы думать, что еще можно разрушить, лучше посмотреть, что можно наладить, вернуть, оживить и сделать снова ценным и красивым.

Кризис среднего возраста – это не причина все ломать, а возможность вырасти и стать лучше. Забота о себе и внимание к близким помогут пройти этот этап спокойнее и с меньшими потерями, а заодно открыть для себя новые поводы для счастья, резюмировала Ишмакова.