Психолог ответил, помогут ли нейросети кардинально изменить личную жизнь

Искусственный интеллект не заменит в полной мере живое общение, поскольку только при общении с людьми можно получить более глубокие знания и выбрать более правильную стратегию поведения, сказал НСН Павел Жавнеров.

Нейросети не дают советы, которые могли бы существенно изменить отношения между людьми, поскольку если такие советы окажутся вредными, есть риск того, что люди подадут в суд на компанию, предоставившую эти данные. Об этом НСН сообщил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Согласно опросу сервиса SuperJob, к искусственному интеллекту (ИИ) по вопросам личной жизни обращаются 48% респондентов. При этом женщины делают это чаще мужчин (51% против 46%). Особенно активны в диалоге с нейросетями молодые люди до 35 лет (62%), полученным рекомендациям следуют 60% опрошенных, однако 16% респондентов впоследствии жалеют об этом. По словам Жавнерова, нейросети дают общую информацию, которая не способна сильно изменить отношения.

«Нейросети работают таким образом, чтобы в первую очередь защитить компанию, которая предоставляет эти услуги, от различных судебных тяжб. Поэтому ИИ собирает некую усредненную информацию, дает стандартные распространенные советы по тем или иным ситуациям. Он никогда не будет давать какие-то радикальные вещи, которые могли бы либо сильно улучшить отношения, либо сильно ухудшить. Если он будет советовать какие-то вещи, которые потом окажутся вредными, люди могут подать в суд на компанию, которая предоставила эти данные. Так что его очень хорошо использовать с точки зрения поиска вариантов действий. По сути это просто заменяет скроллинг по разным статьям, поиск разрозненной информации в интернете. Человек получает пищу для размышлений, для дальнейшего принятия решений. А дальше все зависит от того, насколько образован сам человек, насколько он подкован в тех или иных вопросах, насколько он может применить эти советы. В большинстве случаев люди не воспринимают ИИ как некоего специалиста, поэтому и отношение к этим вариантам будет достаточно скептическим», — сказал Жавнеров.

Собеседник НСН также усомнился, что нейросети смогут заменить живое общение.

«Думаю, что нейросети не замещают живое общение, потому что мы все равно понимаем, что это не человек. Зачастую есть такие вещи, которые нужно изучать, чтобы совершать более точные действия. Если человек получает какую-то информацию, но по каким-то причинам не умеет ею пользоваться, то он не сможет ее применять. Люди более старшего поколения уже что-то читали, изучали до того, как обратиться к ИИ. ИИ обогащает их знания, структурирует и напоминает об этом. Современное же поколение растет с меньшим использованием этих глубоких знаний и большим использованием поверхностных знаний, поэтому они становятся менее приспособленными к тому, чтобы принимать качественные решения. Даже если они принимают решения, которые дает им ИИ, они либо не могут воспользоваться ими из-за недостатка знаний, либо не получают нужного результата. Чтобы поведение изменилось, нужно получить достаточно большой объем знаний, который отложится и изменит мировосприятие, отношение к каким-то вопросам и его мышление в этих вопросах. Попытка сократить этот путь все равно не даст результата. А при общении с людьми можно получить более правильную стратегию и применить ее», — подытожил он.

Ранее в России нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами колл-центров компаний в сфере ЖКХ.