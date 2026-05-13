Клинический психолог дала совет, как заставить себя работать после праздников

Клинический психолог Юлия Харитонова дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как заставить себя работать после праздников. По её словам, входить в режим с новыми силами и ставить рекорды продуктивности с первого дня удаётся далеко не всем.

«Если вы не из числа таких людей и знаете это, умерьте ожидания от себя. Даже если удалось качественно отдохнуть, перезагрузиться, перестать каждую минуту думать про проекты, сделки и оптимизацию процессов, это ещё не значит, что вы должны начать сразу же работать за троих», — сказала эксперт.

Ориентируйтесь на то, что в первую неделю вы можете реально работать только примерно 50% рабочего времени. На следующую неделю — чуть побольше, 60%. А на проектную мощность вы выйдете где-то к третьей-четвёртой неделе. Это абсолютно нормально.

