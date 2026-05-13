Опровергнута роль тестостерона в рискованном поведении у мужчин

Мужчины чаще женщин идут на риск в неоднозначных ситуациях — по одной из популярных гипотез, из-за большего уровня тестостерона. Новое исследование опровергло эту казавшуюся такой логичной причину. Его результаты опубликованы в Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Тестостерон — главный мужской половой гормон, который секретируется в преимущественно в семенниках. Помимо своей основной маскулинной функции, он нужен также для поддержания прочности костей, уровня энергии, роста мышц и здорового производства красных кровяных телец. Поэтому вырабатывается и у женщин — в яичниках — в меньшем, естественно, количестве.

Проще всего объяснить различия в женском и мужском поведении тестостероном, но что касается его влияния на склонность к риску — данные на этот счет были разноречивыми. Поиском истины в научной литературе занялись итальянские ученые.

Они провели метаанализ 52 исследований с участием в обшей сложности 17 340 человек, в которых измерялся разными способами тестостерон и оценивалось рискованное поведение.

Для объединения результатов применили статистический метод многоуровневого метаанализа со случайными эффектами, который учитывает различия в дизайне исследований; кроме того, отдельный анализ провели, чтобы выяснить, различаются ли результаты у мужчин и женщин, а также в зависимости от типа экспериментальной задачи.

Незначительная связь между тестостероном и риском выявлена только в лотерейных играх и в работах с косвенным определением уровня гормона — например по длине безымянного и указательного пальцев.

По мнению исследователей, предпосылки к рискованному поведению могут быть не чисто биологическими, а биопсихосоциальными — то есть сочетанием конкретной ситуации, мыслей и чувств, а также специфических требований задачи. Точку в этом вопросе должны поставить будущие работы с бо́льшими выборками, стандартизированными методами измерения гормонов и более согласованными показателями склонности к риску.