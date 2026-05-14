Психолог раскрыла приятный способ снизить тревожность без лишних усилий

Тревожность можно немного приглушить и без сложных антистресс-практик. Как отметила психолог Абравитова, иногда мозгу хватает возвращения к старым знакомым сюжетам.

В разговоре с Pravda.Ru клинический психолог Марианна Абравитова объяснила, что пересмотр старых сериалов действительно может служить психологической опорой. По ее словам, смысл не только в самом фильме или сериале, а в личной связи с тем временем, когда человек впервые увидел любимую историю. Если тот период запомнился как спокойный или счастливый, повторный просмотр помогает снова прикоснуться к этому эмоциональному состоянию.

– Это действительно действенный способ, потому что здесь работает ассоциативная память. Если фильм или сериал когда-то понравился человеку, он мог быть связан с более спокойным, счастливым или ресурсным периодом жизни. При повторном просмотре человек выбирает не случайный контент, а то, что имеет для него личное эмоциональное значение, – сказала эксперт.

Она заметила, что при тревожности такой выбор помогает вернуться к состоянию, которое ощущается как безопасное и успокаивающее. Старые ситкомы и знакомые сюжеты формируют для зрителя эмоционально комфортную среду. В ней не нужно лишний раз напрягаться, разбирать происходящее по кусочкам или ждать тяжелых сюжетных поворотов. На фоне постоянного потока стрессовых новостей такой просмотр может стать способом немного восстановиться.

При этом психолог подчеркнула, что пересмотр любимых сериалов не стоит считать полноценным лечением тревожности. Такой прием может помогать выровнять состояние, снизить внутреннее напряжение и вернуть чувство безопасности, но все же остается лишь дополнительным инструментом.