Пять ошибок в сексе, которые совершают большинство пар

Сексолог Ольга Василенко заявила, что большинство пар совершают пять распространенных ошибок в сексе. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой, по мнению Василенко, является ожидание первого шага от партнера и отсутствие инициативы со своей стороны. Когда оба человека занимают такую позицию, то секс в паре пропадает, подчеркнула она. Второй ошибкой сексолог назвала отсутствие разговоров о сексе.

«На Земле нет ни одного телепата. Партнер не может угадать, что вам приятно, а что — нет. У него нет доступа к вашим мыслям и ощущениям», — написала она.

Третьей ошибкой является занятие сексом по одному и тому же плану, из-за чего со временем снижается возбуждение, поскольку головной мозг привыкает к повторяющейся стимуляции, добавила Василенко. Четвертой ошибкой она назвала замалчивание проблем в сексе, что приводит к накоплению негативных эмоций и избеганию интимной близости.

Пятая ошибка — держать в тайне свои сексуальные фантазии, которые хочется реализовать.

«Они не означают, что вам чего-то не хватает в партнере. Фантазии можно использовать как способ усиления возбуждения и расширения сценариев», — пояснила сексолог.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева дала несколько советов людям, которые потеряли интерес к сексу. Так, для восстановления либидо она порекомендовала заняться медитацией.