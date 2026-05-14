Психолог назвал пять простых ограничений, которые вернут радость жизни

Люди привыкли получать желаемое по щелчку пальцев: доставка еды, запись в салон красоты, просмотр сериалов без пауз. Но чем это доступнее, тем меньше положительных эмоций вызывает. Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александр Овчинников рассказал, как вернуть вкус к жизни и начать получать удовольствие от простых действий.

Ловушка избыточного удовольствия

Современная жизнь полна «быстрых» радостей: вкусную еду можно заказать за минуту, а порцию внимания получить через социальные сети. Мозг перестает ценить простые вещи, доступность начинает вызывать тревогу, а чтение книги, красивый закат или встреча с друзьями постепенно теряют яркость — их перебивают сильные и легкодоступные раздражители.

Люди попадают в зависимость: чтобы чувствовать себя нормально, требуется все больше «дешевых» стимулов дофамина. Чтобы прервать этот круг, нужна осознанная пауза. Главное не воспринимать это как самонаказание. Мозгу нужна перезагрузка, чтобы снова заметить красоту окружающего мира и почувствовать жизнь.

— Психологическая аскеза работает как кнопка перезагрузки для психики. Когда люди добровольно отказываются от излишеств, то возвращают себе способность наслаждаться самыми простыми вещами, — объяснил Александр Овчинников.

Психолог назвал пять самых простых ограничений, которые касаются повседневных привычек.

Информационная пауза в первый час

После пробуждения не берите в руки телефон. Позвольте себе хотя бы час насладиться тишиной, пусть мозг проснется естественным образом, не загруженный вихрем новостей. Это поможет снизить фоновую тревожность и вернуть ощущение «я снова управляю своим вниманием».

Отказ от фонового потребления контента

Многие привыкли обедать под видео, убираться под сериал, засыпать под подкаст. Специалист советует исключить из жизни лишний информационный шум и сосредоточиться на чем-то одном — на ужине, прогулке, тишине и ощущениях своего тела. Благодаря этому возвращается вкус еды и осознанность действий.

День без самокритики и критики

Попробуйте сутки не фокусироваться на своих недостатках и изъянах окружающих. Мысленное недовольство отнимает много энергии, а отказ от него станет непривычным, но очень полезным экспериментом. Это поможет высвободить внутренние ресурсы, которые раньше уходили в негатив.

Аскеза от сахара и стимуляторов

Это база физического и ментального здоровья. Сахар и кофеиносодержащие напитки провоцируют резкие скачки настроения, превращая уравновешенность в эмоциональные качели. Психолог советует исключить их на время и посмотреть, какой будет реакция организма. В результате эмоциональный фон придет в норму, улучшится сон и ясность мышления.

Отказ от импульсивных покупок

Прежде чем купить что-то кроме необходимого базового минимума, возьмите паузу в 48 часов. Желание импульсивной покупки на маркетплейсе часто остывает по истечению двух дней, а деньги остаются при вас. Вы выйдете из бесконечной петли потребления, начнете ценить то, что имеете и избавитесь от захламления как дома, так и в мыслях.

Специалист подчеркивает, что аскеза работает тогда, когда она добровольна. Не нужно брать на себя слишком много — выберите одну практику и поставьте комфортный срок для ее реализации. Цель добровольных отказов заключается в том, чтобы перестать жить на автомате и начать замечать красоту обычной жизни.

СПРАВКА

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.